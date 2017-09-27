39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长沙艾丽斯妇产医院 > 正文
综合
问医生

长沙艾丽斯妇产医院10月15日大型孕妈活动即将开幕

新闻文章排行榜
2017-09-27
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：秋风送爽，金桂飘香，秋天洋溢着丰收的喜悦，也孕育着新生的希望。2017年10月15日，长沙艾丽斯妇产医院十月胎教音乐汇即将绚丽启幕。在这个美好的季节里，胎教因音乐而更加灵犀聪颖，音乐因胎教而散发出更加圣洁的光芒。

　　长沙艾丽斯妇产医院10月15日大型孕妈活动即将开幕

　　秋风送爽，金桂飘香，秋天洋溢着丰收的喜悦，也孕育着新生的希望。2017年10月15日，长沙艾丽斯妇产医院十月胎教音乐汇即将绚丽启幕。在这个美好的季节里，胎教因音乐而更加灵犀聪颖，音乐因胎教而散发出更加圣洁的光芒。

　　届时，您可以聆听美妙悠扬的胎教音乐，接受来自湖南省妇幼保健院的产科专家宋玉琳主任为您进行孕期保健指导，也可以与其他孕妈分享孕育心得，更有精彩游戏互动和抽奖环节。

　　活动主办：长沙艾丽斯妇产医院

　　活动时间：2017年10月15日08：30

　　活动地点：岳麓区海天大酒店三楼国际宴会厅

　　参与方式：

　　百度一下登陆官方网站点击活动页面

　　音乐胎教 感受音乐跳跃间宝宝的萌动

　　本次胎教音乐汇，请到了专业乐团进行表演，在现场您可以享受到多种弦乐器带来的音乐演奏，在优美的交响乐曲中，同胎宝宝一起欣赏纯正的自然之声，聆听爱和希望的声音，感悟生命成长的神奇！

　　专家助阵 产科专家现场亲授讲课

　　湖南省妇幼保健院知名产科专家宋玉琳主任亲临现场，讲述孕期分娩要点，为孕妈分娩孕育支招，有问题想要咨询专家的孕妈，抓住机会哦！

　　多重好礼 惊喜好礼享不停

　　凡是参加活动，现场进行签到的孕妈都会获得一份精美的签到礼。此外，每位孕妈还有机会参与全场大抽奖，价值千元的分娩大礼等您带回家！现场预订分娩套餐也有巨大优惠哦！

　　长天秋水，共享华章。怀着诚挚与感恩，长沙艾丽斯妇产医院邀您与家人携腹中宝贝莅临见证！10月15日08：30，我们在海天大酒店三楼宴会厅略备薄礼，恭候您的光临！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈