核心提示：秋风送爽，金桂飘香，秋天洋溢着丰收的喜悦，也孕育着新生的希望。2017年10月15日，长沙艾丽斯妇产医院十月胎教音乐汇即将绚丽启幕。在这个美好的季节里，胎教因音乐而更加灵犀聪颖，音乐因胎教而散发出更加圣洁的光芒。

长沙艾丽斯妇产医院10月15日大型孕妈活动即将开幕

秋风送爽，金桂飘香，秋天洋溢着丰收的喜悦，也孕育着新生的希望。2017年10月15日，长沙艾丽斯妇产医院十月胎教音乐汇即将绚丽启幕。在这个美好的季节里，胎教因音乐而更加灵犀聪颖，音乐因胎教而散发出更加圣洁的光芒。

届时，您可以聆听美妙悠扬的胎教音乐，接受来自湖南省妇幼保健院的产科专家宋玉琳主任为您进行孕期保健指导，也可以与其他孕妈分享孕育心得，更有精彩游戏互动和抽奖环节。

活动主办：长沙艾丽斯妇产医院

活动时间：2017年10月15日08：30

活动地点：岳麓区海天大酒店三楼国际宴会厅

参与方式：

百度一下登陆官方网站点击活动页面

音乐胎教 感受音乐跳跃间宝宝的萌动

本次胎教音乐汇，请到了专业乐团进行表演，在现场您可以享受到多种弦乐器带来的音乐演奏，在优美的交响乐曲中，同胎宝宝一起欣赏纯正的自然之声，聆听爱和希望的声音，感悟生命成长的神奇！

专家助阵 产科专家现场亲授讲课

湖南省妇幼保健院知名产科专家宋玉琳主任亲临现场，讲述孕期分娩要点，为孕妈分娩孕育支招，有问题想要咨询专家的孕妈，抓住机会哦！

多重好礼 惊喜好礼享不停

凡是参加活动，现场进行签到的孕妈都会获得一份精美的签到礼。此外，每位孕妈还有机会参与全场大抽奖，价值千元的分娩大礼等您带回家！现场预订分娩套餐也有巨大优惠哦！

长天秋水，共享华章。怀着诚挚与感恩，长沙艾丽斯妇产医院邀您与家人携腹中宝贝莅临见证！10月15日08：30，我们在海天大酒店三楼宴会厅略备薄礼，恭候您的光临！