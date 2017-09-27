长沙白带有血丝是怎么回事

核心提示：白带有血丝是怎么回事？长沙艾丽斯妇产医院妇科医师介绍，白带带血是妇科疾病发生时的一种症状，可来自生殖道任何部位的出血，如阴道、宫颈、子宫等处。绝大多数的出血来自子宫，除正常月经外均称为阴道流血。

白带有血丝是怎么回事？长沙艾丽斯妇产医院妇科医师介绍，白带带血是妇科疾病发生时的一种症状，可来自生殖道任何部位的出血，如阴道、宫颈、子宫等处。绝大多数的出血来自子宫，除正常月经外均称为阴道流血。

白带有血丝是怎么回事？长沙艾丽斯妇产医院妇科医师专业讲解

1、宫颈息肉：宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种，主要症状是白带发黄、白带异味、白带带血等症状。

2、急性阴道炎：主要症状是白带增多，呈黄水样或脓性，有臭味，感染严重时，可出现点滴阴道流血。

3、重度宫颈糜烂：主要症状是白带增多，颜色发黄，粘稠并有臭味，还伴有外阴瘙痒，在夫妻生活时会出血，腰部酸痛、痛经等。

4、子宫颈癌：在夫妻生活后，女性会出现阴道有少量出血或着出现分泌物增多的现象。

5、子宫内膜癌：临床表现为不规则出血，出血量时多时少，未绝经妇女可能会出现月经量增多，持续时间延长，而绝经后的女性一般多出现绝经后出血。

6、上环：有些女性因在宫内放置了节育环，因而造成了在白带中也混有一些血丝的状况，一般过一段时间就好了。