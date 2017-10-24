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重庆哪家能治疗生殖器疱疹

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2017-10-24
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核心提示：重庆哪家医院能治疗生殖器疱疹？想必大家都知道，不管是患上什么样的性病，其治疗都要花费一番功夫，都不是那么容易治疗的。对于尖锐湿疣来说也是如此，很多染上尖锐湿疣的患者，自身病情总是不能得到很好的治疗，反反复复，痛苦不堪，有些患者甚至因此放弃了治疗。

　　重庆哪家医院能治疗生殖器疱疹？想必大家都知道，不管是患上什么样的性病，其治疗都要花费一番功夫，都不是那么容易治疗的。对于尖锐湿疣来说也是如此，很多染上尖锐湿疣的患者，自身病情总是不能得到很好的治疗，反反复复，痛苦不堪，有些患者甚至因此放弃了治疗。

　　治疗尖锐湿疣，方法很重要！

　　一、物理治疗：物理治疗包括了冷冻治疗、微波治疗、电灼治疗和激光治疗。这种治疗方式方式对于单发、面积小的湿疣，治疗效果很不错。对单发或少量多湿疣可行一次性治疗，对多发或面积大的湿疣要进行2-3次治疗，一般在复发周期在20天到3个月之间。但是这种治疗方式会给广大患者带来伤害，生殖器产生一定的损伤，不利于患者健康。

　　二、药物治疗：药物治疗就是通过患者服用一些药物，或者擦拭一些药物，达到治疗目的，使疣体脱落的治疗方法。这种治疗方法是比较常见的方法，但是长期吃药治疗会让病毒出现抗药性，后期更加难以治疗。特别是有些特效药，刚开始治疗效果很好，但是后期治疗并不明显，还会给患者带来巨大的副作用。

　　三、细胞免疫治疗：现如今，细胞免疫疗法是治疗尖锐湿疣的有效方法，这种疗法是针对患者病情，不断修复患者免疫力，使患者细胞不断修复的治疗方式。在修复细胞之后，会利用患者自身的免疫不断吞噬病毒，不会给患者身体造成伤害，治疗的效果也非常不错。

　　以上四种就是尖锐湿疣的常见治疗方式，希望广大患者能选择适合自己的有效方式，进行专业的治疗才好，只有这样才能更好的恢复自身健康。

　　优质服务，温暖人心：重庆三一八医院作为重庆权威的性病医疗机构，在安全高效的治疗性病的同时，还不断加强医护人员的服务意识，推出了一系列的、温暖人心的医疗服务，拉近了医患关系，营造了一个温馨、舒适的就医氛围，耐心解答、热情服务、悉心诊疗，备受广大患者赞扬。

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