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重庆哪里看生殖器疱疹比较好

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2017-10-24
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核心提示：重庆哪里看生殖器疱疹比较好？现如今，不少医院打着有效治疗生殖器疱疹的幌子，其实压根就没有能力给出正确的诊断和一些针对性的治疗，让多数患者病情一拖再拖，苦不堪言。其实，在我们治疗生殖器疱疹之前，是需要采用一系列方法来进行诊断的。那么，该如何有效诊断生殖器疱疹呢？重庆三一八医院专家为您解答

　　重庆哪里看生殖器疱疹比较好？现如今，不少医院打着有效治疗生殖器疱疹的幌子，其实压根就没有能力给出正确的诊断和一些针对性的治疗，让多数患者病情一拖再拖，苦不堪言。其实，在我们治疗生殖器疱疹之前，是需要采用一系列方法来进行诊断的。那么，该如何有效诊断生殖器疱疹呢？重庆三一八医院专家为您解答：

　　诊断生殖器疱疹的方法有如下，您了解吗？

　　1、免疫组织学的检查

　　免疫组织的检查中能清楚的看见浅表层上皮细胞内会出现淡红色的弱阳性反应。

　　2、生殖器疱疹的醋酸白实验

　　生殖器疱疹的醋酸白实验是诊断生殖器疱疹最直接的方法之一，该项检查主要是通过蛋白质与酸凝固变白的结果的一种检查方法，将4%—6%醋酸，均匀涂于局部的皮肤粘膜处，如果局部皮肤粘膜处迅速变白，即为醋酸白试验为阳性，该醋酸试验灵敏性非常的高，在糜烂面或者是上皮增厚处均会出现假阳性，所以还需要进一步的确诊。

　　3、生殖器疱疹组织进行细胞学检查

　　细胞学的检查主要是通过取阴道或者宫颈等生殖器疱疹部位的细胞涂片，作PAS染色，如果涂片中两种细胞常可见混合存在。

　　4、取组织活检。

　　取活检组织确诊生殖器疱疹比醋酸白实验的检查结果会更加的准确，因为生殖器疱疹的病变细胞的排列规则，明显表现在增生上皮和真皮之间界非常的清楚，在显微镜下，能清楚的看见增生上皮和真皮之间界限，而且还会出现颗粒层出现凹空细胞。

　　尖端设备、全面诊疗：重庆三一八医院为了更好的治疗性病患者，特斥巨资引进了顶 尖的医疗设备，能准确找到患者病因，为专家制定专属的诊疗方案提供了科学数据以作参考，更为患者的全面康复，打下了坚实的基础。治疗性病当然效果显著，您值得信赖。

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