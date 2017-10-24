重庆治疗尖锐湿疣哪家好

核心提示：重庆治疗尖锐湿疣哪家好医院？那一夜偷情猎艳之后，带来的是身体久不可恢复的病痛——染上了尖锐湿疣。“以往只知道艾滋病是一辈子都治不好的病，这尖锐湿疣也是如此嘛？”很多患者都有类似的疑问。重庆三一八医院的专家在此呼吁：只要前往正规专业的医院进行科学有效的治疗，尖锐湿疣是可以全面治好并且不复发的。关键要做好日常的护理措施和一些饮食的调节工作。

重庆治疗尖锐湿疣哪家好医院？那一夜偷情猎艳之后，带来的是身体久不可恢复的病痛——染上了尖锐湿疣。“以往只知道艾滋病是一辈子都治不好的病，这尖锐湿疣也是如此嘛？”很多患者都有类似的疑问。重庆三一八医院的专家在此呼吁：只要前往正规专业的医院进行科学有效的治疗，尖锐湿疣是可以全面治好并且不复发的。关键要做好日常的护理措施和一些饮食的调节工作。

下面就为大家介绍关于尖锐湿疣患者饮食的注意点：

一、忌刺激性食物，日常生活要避免刺激性食物，戒烟、酒，饮食以一些易消化、清淡为宜，平时还可以服用蜂蜜或蜂王浆，来增强身体的免疫力。

二、海鲜类少吃，海产品食物尽量少吃或者不吃，牛、羊、狗肉也尽量不吃，注意油腻性、甜食要不吃，减少了对身体的刺激。

三、补充蛋白质，平时要加强蛋白质的摄入，及时补充维生素与矿物质，保持身体的营养均衡，多喝水、多吃蔬菜与水果。

四、坚持服用蜂蜜或蜂王浆，有助于增强自身抵抗力和免疫力。尖锐湿疣的复发往往都是在抵抗力低下时发生的。

五、多摄取维生素含量较多的食物，例如苹果、大麦、生姜、葡萄、草菇、洋葱、茶、桃子、花椰菜、芦笋、银耳、苦瓜、胡萝卜、菠菜、番薯、水生贝类等能提高肌体的免疫功能。酸牛奶、大蒜、蘑菇既具有抗病毒作用又能刺激免疫功能，也应当多摄取。酸牛奶能增强自然杀伤细胞的活性，促进人体对病毒的杀伤力。

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