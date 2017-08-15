重庆三种预防淋病的方法

核心提示： 重庆三种预防淋病的方法是什么？可能很多人都知道淋病是一种很常见的性传播疾病，这种疾病主要是因淋球菌感染所致，通常通过性接触进行传播。淋病具有较强的传染性，患者在患病之后通常会受到他人的歧视，进而产生心理自卑感。那么怎样才能有效预防淋病发生呢？

重庆三种预防淋病的方法是什么？可能很多人都知道淋病是一种很常见的性传播疾病，这种疾病主要是因淋球菌感染所致，通常通过性接触进行传播。淋病具有较强的传染性，患者在患病之后通常会受到他人的歧视，进而产生心理自卑感。那么怎样才能有效预防淋病发生呢？下面为您详细介绍预防疾病的3种方式。

1、避免不洁性交

淋病主要是通过性交进行传播，因此建议大家在生活中尽量避免不洁性交，以有效降低淋病的发病风险。建议大家在性生活中尽量使用安全套，这对预防疾病的发生具有很大的帮助。

2、不要在公共澡堂泡澡

公共澡堂是淋病传播的一个主要场所，这主要是因为很多人在公用澡堂中会共同使用一个浴池，但是这个浴室中的人并非可能是健康的，如果淋病患者在公共澡堂泡澡，那么其他人在与淋病患者一起共用澡池的时候就会发生感染，因此建议大家尽量不要到公共澡堂泡澡，以免感染淋病。

3、讲究个人卫生

想要有效的预防淋病感染，建议大家在生活中重视个人的卫生工作，不要与他人共用浴盆、毛巾以及内衣裤等私人用品，以免接触到林病患者的分泌物继而感染病毒，继而诱发淋病。

综上所述，想必大家都知道怎么做才能有效预防淋病的发生了吧！上述文章为您详细介绍了预防本病的三种方法，希望能帮助大家远离淋病的危害。除了以上三种方法之外，在生活中还应注意加强运动锻炼，避免过度疲劳，以免导致机体免疫力下降而增加淋病感染的几率。此外，建议大家在生活中多吃一些营养丰富的食物，避免经常食用辛辣刺激类的食品，这样才能尽可能地降低并感染的几率。