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重庆什么是淋菌性尿道炎

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2017-08-15
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核心提示：重庆什么是淋菌性尿道炎？治疗尖锐湿疣并不是一件轻松的事情，想要真的治好尖锐湿疣，那么急必须要有万全的准备，找到一家正规的性病医院治疗才好。但是很多淋病患者却并不清楚自身情况，在没有弄清楚自身症状的情况下胡乱治疗，造成的损伤巨大！

重庆什么是淋菌性尿道炎？治疗尖锐湿疣并不是一件轻松的事情，想要真的治好尖锐湿疣，那么急必须要有万全的准备，找到一家正规的性病医院治疗才好。但是很多淋病患者却并不清楚自身情况，在没有弄清楚自身症状的情况下胡乱治疗，造成的损伤巨大！

淋病（Gonorrhea）是由淋病双球菌引起的泌尿生殖系统的化脓性感染。是最常见的性病之一，其主要表现是淋菌性尿道炎和宫颈炎。淋球菌还可以由尿道或宫颈局部扩散感染，引起附睾炎、盆腔炎；也可以经血行传播引起播散性淋病。

人类是淋菌的唯 一宿主。淋球菌对低等动物无致病能力。

流行病学

淋病是一种在世界上广泛流行的性病。我国解放前，淋病的流行十分严重。解放初期淋病占性病的第二位，到60年代中期，淋病在我国基本消灭。随着我国的改革开放，80年代淋病又重新传入我国，从沿海城市向内陆城市蔓延。而且每年发病率增长很快。淋病在性病的发病中属首位。

　　传染途径：

　　人是淋球菌的唯 一天然宿主，淋病患者是传播淋病的主要传染源，淋病主要通过不洁性交而传染。但也可以通过非性接触途径传播，性接触传播是淋病的主要传染形式，成人淋病几乎都是通过性交感染。男性与患淋病的女性一次性交后可有25%的感染机会，性交次数增多感染机会增加。非性接触传播通过污染的衣裤、床上用品、毛巾、浴盆、马桶等间接感染；新生儿淋菌性眼炎多通过淋病母体产道感染引起的。妊娠妇女患淋病，可以引起羊膜腔内感染及胎儿感染，此外还可以通过医务人员的手和器具引起医源性感染，轻症或无症状的淋病患者是重要的传染源。

临床表现

　　淋球菌感染引起的临床表现取决于感染的程度，机体的敏感性，细菌的毒力，感染部位及感染时间的长短。同时和身体的健康状况，性生活是否过度，酗酒有关。

　　一、无合并症淋病

　　急性淋菌性尿道炎（急性淋病）：潜伏期为1-14天，常为2-5天。初起，为急性前尿道炎、尿道口红肿、发痒及轻微刺痛，继而有稀薄粘液流出，引起排尿不适，约2天后，分泌物变得粘稠，尿道口溢脓，脓液呈深黄色或黄绿色，同时伴有尿道不适症状加重，红肿发展到整个阴茎龟头及部分尿道，出现尿频、尿急、尿痛、排尿困难、行动不便、夜间阴茎常有痛性勃起。可有腹股沟淋巴结肿大，红肿疼痛，亦可化脓。急性症状第 一周最严重，若不治疗，持续一月左右症状逐渐减轻或消失。急性前尿道炎发病2周后，约有50-70%的患者有淋球菌侵犯后尿道，表现为尿意窘迫、尿频、急性尿潴留。尿痛特点是排尿终未时疼痛或疼痛加剧，呈针刺样，有时出现会阴坠痛，可出现终未血尿。病情经过1-2周，症状逐渐消失。全身症状一般较轻，少数可有发热达38℃左右，全身不适，食欲不振等。

　　三、其他部位淋病：

　　1．淋病性结膜炎：新生儿多出生后2-3天出现症状，多为双侧，眼睑红肿，有脓性分泌物，成人多为自我接种，常为单侧，表现同新生儿。由于有脓液外溢、欲称“脓漏眼”一旦延误治疗，则角膜呈蒸汽状，角膜穿孔。导致失明。

　　2．淋菌性咽炎：主要见于口交者，所谓“口淫”西方同性恋或异性恋者多见，表现为急性咽炎或急性扁桃体炎，偶伴发热和颈淋巴结肿大。有咽干不适，咽痛，吞咽痛等症状。

　　3．淋菌性肛门直肠炎：主要见于男性同性恋。妇女多由阴道自身感染所致。表现有里急后重，有脓血便，肛管粘膜充血，脓性分泌物，淋球菌培养阳性。

　　四、播散性淋球菌感染

　　播散性淋球菌感染是由于淋球菌通过血行播散到全身，出现较严重的全身感染。发病率为淋病患者的1%左右。引起播散性淋菌感染的菌株多为AHU-营养型，该菌株对正常人血清具有稳定的抵抗力，另外正常人血清中有对淋球菌脂多糖的IgM抗体，在补体的协助下，对大多数淋菌是有杀菌作用，缺乏C5、C6、C7和C8等补体成份的病人很容易患淋菌性败血症或淋菌性脑膜炎。

诊断与鉴别诊断

　　一、诊断：

　　必须根据接触史，临床表现及实验室检查综合分析可确定诊断。

　　（一）接触史：患者有婚外性行为或嫖娼史，配偶有感染史，与淋病患者（尤其家中淋病患者）共物史，新生儿母亲有淋病史。

　　（二）临床表现：淋病的主要症状有尿频、尿急、尿痛、尿道口流脓或宫颈口、阴道口有脓性分泌物等。或有淋菌性结膜炎、肠炎、咽炎等表现，或有播散性淋病症状。

　　（三）实验室检查：男性急性淋病性尿道炎涂片检查有初步诊断意义，对女性仅做参考，应进行培养，以证实淋球菌感染。有条件的地方采用基因诊断方法确诊。

　　二、鉴别诊断

　　（一）非淋菌性尿道炎：潜伏期较长，为7-21天，尿道分泌物较少或没有，为浆液性或粘液性分泌物，稀薄，症状轻微，无全身症状，其病原体主要为沙眼衣原体，解脲支原体。

　　（二）念珠菌性阴道炎：主要临床症状为外阴、阴道瘙痒。白带增多，白带呈白色水样或凝胶样。阴道粘膜充血、水肿、白膜粘附，白膜脱落处有轻度糜烂。白膜镜检可见到孢子和菌丝。

　　（三）滴虫性阴道炎：主要临床症状为阴道瘙痒，分泌物多呈泡沫状。阴道粘膜及宫颈充血明显，有出血点呈特征性草莓状外观。阴道粘膜常出血，分泌物带血性。分泌物中可查出滴虫。

　　（四）细菌性阴道炎：白带增多，呈灰色，均匀一致，pH值增高，有鱼腥味。涂片可见乳酸杆菌减少，革兰氏阴性菌增多。

治 疗

　　一、治疗原则：

（一）早期诊断、早期治疗；（二）及时、足量、规则的用药；（三）针对不同的病情采用不同的治疗方法；（四）对性伙伴追踪，同时治疗；（五）治疗后随诊复查；（六）注意同时有无衣原体，支原体感染及其他STDs感染。

　　二、治疗方案：

　　1． 头孢菌素类，头孢三嗪3.0g静滴，头孢噻肟钠4.0g静滴。

　　2． 状观霉素，亦称淋必治，2g一次肌肉注射，亦有人主张女性用4g一次肌肉注射。

　　3．喹诺酮类药物：氟嗪酸，又叫泰利必妥600mg，一次口服，氧氟沙星，200mg静滴。

　　注：喹诺酮类药物孕妇与儿童禁用。

　　4． β-内酰胺酶抑制剂和青霉素类药合剂，优立新为青霉素烷砜和氨苄青霉素合剂，1.5g一次肌肉注射，特灭菌为哌拉西林钠加舒巴坦钠，3.0g一次肌肉注射或静滴。

　　由于淋病患者中有部分同时合并衣原体感染，我们在治疗中常用头孢曲松钠3.0g静滴，口服阿齐霉素，或罗红霉素250mg，每日两次。　　

判愈标准

　　治疗结束后1～2周复查，判愈的标准是：①临床症状消失；②尿液清晰，不含淋丝；③前列腺按摩液或宫颈分泌物涂片及培养检查淋球菌连续2次阴性，可判治 愈。

预 后

　　淋病患者，急性期及时正确治疗可完全治 愈。无合并症淋病经单次大剂量药物治疗，治 愈率达95%；治疗不彻 底，可产生合并症，甚至不育，宫外孕，盆腔炎，尿道狭窄或失明及播散性淋病。因此，应抓紧时机在急性期把淋病彻 底治 愈。

预 防

　　1．宣传性传播疾病知识，提倡高尚的道德情操，严禁嫖娼卖淫。

　　2．使用安全套，可降低淋球菌感染发病率。

　　3．预防性使用抗生素可减少感染的危险。可在性交前后各服用氟哌酸或阿莫西林，可有效的预防性病的感染。

　　4． 性伴同时治疗。

　　5．患者注意个人卫生与隔离，不与家人、小孩尤其女孩同床、同浴。　　6．执行新生儿硝酸银溶液或其他抗生素液滴眼的制度，防止发生淋菌性眼炎。

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