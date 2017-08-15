核心提示： 重庆淋病引发的症状是什么？发生了淋病病人是非常痛苦的，内心受到严重的煎熬，还会承受身体上的痛苦。所以大家应该给淋病患者多一点理解，特别是家人应该多支持和鼓励病人的正规治疗，这样能够缓解淋病患者紧张焦虑的情况，才有利于病情的好转，就能得到确切的疗效，能够早日得到康复。下面我们来了解一下淋病引发的尿道炎症是什么症状。

重庆淋病引发的症状是什么？发生了淋病病人是非常痛苦的，内心受到严重的煎熬，还会承受身体上的痛苦。所以大家应该给淋病患者多一点理解，特别是家人应该多支持和鼓励病人的正规治疗，这样能够缓解淋病患者紧张焦虑的情况，才有利于病情的好转，就能得到确切的疗效，能够早日得到康复。下面我们来了解一下淋病引发的尿道炎症是什么症状。

导致男性出现淋病的原因比较多，大部分都是慢性转变而来，患者会有尿道炎的症状，而且也会反复的发作，尿道会有轻微的疼痛感，排尿的时候会感觉到轻度的刺痛，也可以发现血尿，尿液一般都是比较透明。

男人淋病会导致排尿困难、尿线变细、射程较短、引起尿潴留的症状，患者也可并发尿道腺炎，周围组织产生脓肿，导致患者出现输精管炎、附睾炎、前列腺炎、包皮龟头炎、淋菌性溃疡等疾病。病人多半会有腰痛，会阴部坠胀感，夜间时还会出现遗精。

另外，男性淋病患者会出现尿道口的红肿，继而就会有稀薄的液体，严重时会导致轻度的肿胀和排尿困难，两侧的淋巴结会有轻度的肿大和压痛感，因为有大量的双球菌感染和脓液，这时会不断的刺激到尿道口，最终导致尿道口外翻，用手从阴茎的根部向尿道口挤压，也会发现有粘液从尿道口排出。

以上就是淋病引发的尿道炎症是什么症状的介绍了，大家应该提高对淋病的认知，要采取相对应的措施来预防。虽然淋病是一种严重可怕的疾病，但是只要在平时保持健康的性行为方式，拒绝不洁的行为发生，而且注重日常保健和个人卫生问题，在平时坚持体育来增强体质，这样就能够避免淋病的发生。