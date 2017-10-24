39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 重庆华西妇产医院 > 正文
综合
问医生

重庆那家治疗滴虫性阴道炎好

新闻文章排行榜
2017-10-24重庆华西妇产医院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：女性滴虫性阴道炎的治疗方法有哪些呢？在我们的生活中，滴虫性阴道炎一种常见的妇科炎症。如果女性朋友不小心患上滴虫性阴道炎是会带来很严重的后果的，不仅会对女性身体上带来伤害，还会对生活上带来很大的麻烦。所以我们女性朋友一定要注意预防避免染病。那么，患上滴虫性阴道炎后要怎么进行治疗呢？下面，我们就来具体的给大家讲解一下滴虫性阴道炎的治疗措施。

　　女性滴虫性阴道炎的治疗方法有哪些呢？在我们的生活中，滴虫性阴道炎一种常见的妇科炎症。如果女性朋友不小心患上滴虫性阴道炎是会带来很严重的后果的，不仅会对女性身体上带来伤害，还会对生活上带来很大的麻烦。所以我们女性朋友一定要注意预防避免染病。那么，患上滴虫性阴道炎后要怎么进行治疗呢？下面，我们就来具体的给大家讲解一下滴虫性阴道炎的治疗措施。

　　1、阴道上药：灭滴灵阴道泡腾片或灭滴灵片1片阴道上药，于每晚冲洗阴道后使用，10天为1疗程。

　　2、中药外洗：使用清热解毒，杀虫止痒的中草药煎汤外洗，可以明显地缓解因滴虫感染引起的外阴炎症，尤其适用于急性滴虫性阴道炎。中西医结合治疗滴虫性阴道炎有很好的疗效。

　　3、改变阴道酸碱度：滴虫适合生长的pH为5.5～6，因此使用醋酸洗必泰溶液冲洗阴道，可以降低阴道pH值，抑制滴虫生长。从而达到治疗滴虫性阴道炎的效果。

　　4、一般治疗：治疗滴虫性阴道炎期间要保持外阴清洁，以防继发细菌感染，每日清洗外阴，换洗内裤并消毒;急性期不要进食辛辣之品及饮酒;禁止性生活，滴虫性阴道炎的配偶需要一起治疗。

　　5、口服用药：由于滴虫不仅寄存于阴道内，还有可能潜藏在泌尿道下段、前庭大腺和宫颈腺体内，这种情况单靠局部上药无法起到治疗作用，因此还需要口服灭滴灵。同时，男方在一起接受治疗滴虫性阴道炎时，主要也是依靠口服灭滴灵。

　　以上便是重庆华西妇产医院专家对女性滴虫性阴道炎治疗内容的讲解，如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈