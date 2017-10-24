重庆那家治疗滴虫性阴道炎好

核心提示：女性滴虫性阴道炎的治疗方法有哪些呢？在我们的生活中，滴虫性阴道炎一种常见的妇科炎症。如果女性朋友不小心患上滴虫性阴道炎是会带来很严重的后果的，不仅会对女性身体上带来伤害，还会对生活上带来很大的麻烦。所以我们女性朋友一定要注意预防避免染病。那么，患上滴虫性阴道炎后要怎么进行治疗呢？下面，我们就来具体的给大家讲解一下滴虫性阴道炎的治疗措施。

女性滴虫性阴道炎的治疗方法有哪些呢？在我们的生活中，滴虫性阴道炎一种常见的妇科炎症。如果女性朋友不小心患上滴虫性阴道炎是会带来很严重的后果的，不仅会对女性身体上带来伤害，还会对生活上带来很大的麻烦。所以我们女性朋友一定要注意预防避免染病。那么，患上滴虫性阴道炎后要怎么进行治疗呢？下面，我们就来具体的给大家讲解一下滴虫性阴道炎的治疗措施。

1、阴道上药：灭滴灵阴道泡腾片或灭滴灵片1片阴道上药，于每晚冲洗阴道后使用，10天为1疗程。

2、中药外洗：使用清热解毒，杀虫止痒的中草药煎汤外洗，可以明显地缓解因滴虫感染引起的外阴炎症，尤其适用于急性滴虫性阴道炎。中西医结合治疗滴虫性阴道炎有很好的疗效。

3、改变阴道酸碱度：滴虫适合生长的pH为5.5～6，因此使用醋酸洗必泰溶液冲洗阴道，可以降低阴道pH值，抑制滴虫生长。从而达到治疗滴虫性阴道炎的效果。

4、一般治疗：治疗滴虫性阴道炎期间要保持外阴清洁，以防继发细菌感染，每日清洗外阴，换洗内裤并消毒;急性期不要进食辛辣之品及饮酒;禁止性生活，滴虫性阴道炎的配偶需要一起治疗。

5、口服用药：由于滴虫不仅寄存于阴道内，还有可能潜藏在泌尿道下段、前庭大腺和宫颈腺体内，这种情况单靠局部上药无法起到治疗作用，因此还需要口服灭滴灵。同时，男方在一起接受治疗滴虫性阴道炎时，主要也是依靠口服灭滴灵。

以上便是重庆华西妇产医院专家对女性滴虫性阴道炎治疗内容的讲解，如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。