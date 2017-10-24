重庆无痛人流手术后的注意事项有哪些

核心提示：女性无痛人流术后的注意事项有什么呢？在我们的生活中，有很多年轻人对无痛流产不当回事，在刚做过手术就恢复了上班，更有甚者，在做完手术后不久就同房、游泳，这些都是对身体非常有害的，了解无痛流产后注意事项，并严格遵守是很重要的，希望女性能够认真对待，那么，究竟在无痛流产后应注意些什么呢？下面，我们就来具体的给大家介绍一下女性无痛人流术后的注意事项。

女性无痛人流术后的注意事项有什么呢？在我们的生活中，有很多年轻人对无痛流产不当回事，在刚做过手术就恢复了上班，更有甚者，在做完手术后不久就同房、游泳，这些都是对身体非常有害的，了解无痛流产后注意事项，并严格遵守是很重要的，希望女性能够认真对待，那么，究竟在无痛流产后应注意些什么呢？下面，我们就来具体的给大家介绍一下女性无痛人流术后的注意事项。

1、注意休息，加强营养。人流术后应卧床休息2—3天，以后可下床活动，逐渐增加活动时间。再人流后半月内不要从事重体力劳动和下冷水劳动，避免受寒。注意增加营养，多吃些鱼类、肉类、蛋类、豆类制品等蛋白质丰富的食物和富含维生素的新鲜蔬菜，促进受损器官的早日修复。

2、保持外阴清洁，严禁同房。人流术后子宫口还没有完全闭合，子宫内膜也有一个修复的过程，再这段时间内，要特别注意保持外阴部的清洁卫生，所用的卫生巾用品和内裤要勤洗勤换，术后半月内不要坐浴，以免脏水进入荫道，引起感染。人流术后若过早同房，易造成急性子宫内膜炎、盆腔炎，还可继发不孕。因此，人流术后一月内严禁房事。

3、观察出血情况。人流术后荫道流血超过一周以上，甚至伴有下腹痛、发热、白带浑浊有臭味等异常情况，就应及时到医院复诊。

4、不要太快有性行为：人流后，，考虑到子宫内膜还未恢复，性行为后易出血及腹痛，不会出血约一周后或阴到无出血后，比较合适开始有性行为，如果仍然有大量阴到出血或是腹部不适，至少要再延后一个月后再开始夫妻生活。

5、饮食的禁忌：人流后一周内都不能饮用酒类、咖啡，生、冷、辛辣、次激性饮食少吃，避免使身体内体质燥火，伤口不易愈合，忌服用人参、补药酒以免子宫发炎或出血。

以上便是重庆华西妇产医院专家对无痛流产后注意事项的内容的讲解，希望女性在平时能够保护好自己，做好可靠的避孕措施，如果不小心真出现了意外怀孕的情况，要考虑把孩子生下来，如果实在需做无痛流产，则必须把握好以上这些注意事项。如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。