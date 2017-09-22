重庆阴道炎的病因是什么

核心提示：阴道炎是妇科常见炎症，此病在很大程度上是因女性朋友们的不良生活习惯造成的，那么，具体是怎么回事呢？接下来我们就和重庆华西妇产医院的专家一起了解下吧。需要注意的是，阴道炎对女性危害不小，因此一旦患上就要积极检查就诊，明确病症后再在专业医生的指导下针对性治疗比较好。

阴道炎是妇科常见炎症，此病在很大程度上是因女性朋友们的不良生活习惯造成的，那么，具体是怎么回事呢？接下来我们就和重庆华西妇产医院的专家一起了解下吧。需要注意的是，阴道炎对女性危害不小，因此一旦患上就要积极检查就诊，明确病症后再在专业医生的指导下针对性治疗比较好。

1、太过爱干净，清洁过度：女人一向爱干净，有些女性总是觉得阴道部位很脏，所以反复的用洗液来清洁阴道。其实阴道有自净功能，不需要频繁使用洗液清洗，清洗太多的话更容易破坏阴道酸碱平衡染上念珠菌阴道炎。

2、穿着不注意及个人卫生：女性为了使身材更加迷人，总是想尽办法塑身、瘦身，而一些人就喜欢使用塑身内衣。甚至有的人贪便宜买化纤类紧身内裤，不透气，还有就是没有勤换洗，内衣物没有分开清洗，导致细菌的感染等。

3、不洁性生活：过性生活时女性阴道会与男性生殖器官直接接触，如果男性生殖器官不干净，女性阴道便很容易受到细菌的感染。如果男性生殖器官本来就有毛滴虫等，通过性生活便会直接传染给女性。

4、滥用抗生素、消炎药：很多女性发现自己有阴道瘙痒等情况就会到药店买些抗生素、消炎药自行治疗，或者买些药液自行清洁。对此，专家说，女性乱用药物不仅不容易治疗炎症，反而会破坏阴道的自然生态平衡，加深炎症或者引发另外一种阴道炎。

5、经常使用避孕药：由于避孕药中的雌激素有促进霉菌生成菌丝的作用，当一些女性服用避孕药后引发霉菌性阴道炎的，应该立即改用其他避孕方法。

以上便是重庆华西妇产医院专家对哪些不良习惯易引起阴道炎的讲解，如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。