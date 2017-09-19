女性附件炎常见的症状表现有哪些

核心提示：在我们的生活中，附件炎是临床常见的妇科疾病，给许多的女性朋友带来了很大的痛苦和不便形成了难言之隐，另外它严重威胁着女性朋友的身体健康，对患者的心理也造成了一定的阴影。如果治疗不及时还有可能造成其他的并发症。要治疗和预防附件炎我们首先要对它做足够的了解，那么附件炎都有什么样的症状呢？接下来，我们就来具体的了解一下附件炎的症状。

在我们的生活中，附件炎是临床常见的妇科疾病，给许多的女性朋友带来了很大的痛苦和不便形成了难言之隐，另外它严重威胁着女性朋友的身体健康，对患者的心理也造成了一定的阴影。如果治疗不及时还有可能造成其他的并发症。要治疗和预防附件炎我们首先要对它做足够的了解，那么附件炎都有什么样的症状呢？接下来，我们就来具体的了解一下附件炎的症状。

附件炎因为是输卵管与卵巢发炎的统称，还可以称为输卵管卵巢炎。附件炎是女性常见的妇科炎症之一。女性有附件炎常表现下腹疼痛、低热、腰骶酸痛、下坠感、性交痛，可反复发作，并在劳累、性交及月经后加重。病程长者有神经官能症，如精神不振、倦怠、周身不适、失眠等。

附件炎的症状：

1、腹痛。下腹有不同程度疼痛，多为隐性不适感，腰背部及骶部酸痛、发胀、下坠感，常因劳累而加剧。由于盆腔粘连，可能有膀胱、直肠充盈痛或排空时痛，或其他膀胱直肠刺激症状，如尿频、里急后重等。

2、月经不调。以月经过频、月经量过多为最常见，可能是盆腔充血及卵巢功能障碍的结果。由于慢性炎症导致子宫纤维化、子宫复旧不全或粘连所致的子宫位置异常等，均可引起月经过多。性交后月经也会加重。因盆腔充血而致淤血性痛经，多半在月经前1周开始即有腹痛，越临近经期越重，直到月经来潮。

3、不孕症。输卵管本身受到病损的侵害，形成阻塞而致不孕，以继发不孕较为多见。

4、其他。如白带增多，性交疼痛，胃肠道障碍，乏力，劳动受影响或不耐久劳、精神不振、倦怠等。

以上便是重庆华西妇产医院专家对女性附件炎临床症状的讲解，希望了解有关知识的女性朋友在之后能够关注自己的身体时刻警惕，结合自身情况，做好科学有效的预防和尽早进行积极的治疗。另外，对患者朋友们来讲大家要保持一个良好乐观的心态积极的进行正规的治疗才能早日康复。如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。