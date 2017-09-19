重庆哪里治疗阴道炎权威

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2017-09-19重庆华西妇产医院
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核心提示：阴道炎是妇科常见炎症，根据感染病菌的不同阴道炎也分为多个种类，女性朋友们在发现自身有疑似阴道炎症状去医院就诊的时候通常需要做妇科检查来确诊阴道炎的类型，这一步对于阴道炎的治疗具有很重要的作用。当然，若是女性朋友们对于各种阴道炎的症状表现了如指掌，那么在诊断阴道炎的时候就更加如鱼得水了。本文重庆华西妇产医院的专家就为大家讲解了各种常见阴道炎的症状表现，希望女性朋友们多加了解。

　　阴道炎是妇科常见炎症，根据感染病菌的不同阴道炎也分为多个种类，女性朋友们在发现自身有疑似阴道炎症状去医院就诊的时候通常需要做妇科检查来确诊阴道炎的类型，这一步对于阴道炎的治疗具有很重要的作用。当然，若是女性朋友们对于各种阴道炎的症状表现了如指掌，那么在诊断阴道炎的时候就更加如鱼得水了。本文重庆华西妇产医院的专家就为大家讲解了各种常见阴道炎的症状表现，希望女性朋友们多加了解。

　　1、非特异性阴道炎的早期症状：非特异性阴道炎症状主要有阴道有下坠感，灼热，伴有盆腔不适及全身乏力。阴道分泌物增多，呈脓性、浆液性，有臭味。由于分泌物刺激尿道口，可引起尿频、尿急、尿痛。

　　2、细菌性阴道炎的早期症状：细菌性阴道炎症状主要有白带增多，灰白色，稀薄，呈泡沫状。阴道黏膜充血，散见出血点，外阴瘙痒并有灼痛感，阴部恶臭

　　3、滴虫性阴道炎早期的症状：滴虫性阴道炎症状主要有白带增多，呈乳白色或黄色，有时为脓性白带，常呈泡沫状，有臭味，严重者有血性白带，尿痛、尿频、血尿。

　　4、霉菌性阴道炎的早期症状：霉菌性阴道炎的症状主要为最常见的症状是白带多，外阴及阴道灼热搔痒。波及尿道，也可有尿频。尿急、尿痛等症。其中白带为典型的呈凝乳状或为片块状，阴道及阴道前庭粘膜高度水肿，覆有白色凝乳状薄膜，呈点状或片状分布，易剥离，其下为受损潮红基底，或形成溃疡，或留下瘀斑，严重者小阴唇肿胀粘连。但白带并不都具有上述典型特征，从水样直至凝乳样白带均可出现，如有的完全是一些稀薄清澈的浆液性渗出物，其中常含有白色片状物。

　　5、老年性阴道炎的早期症状：老年性阴道炎的症状主要有白带增多，色黄，呈水状，严重时呈脓性，有臭味，有时可有血性或伴点滴出血，外阴有瘙痒或灼热感，干痛，下腹部坠胀，波及尿道时，有尿频、尿急、尿痛等。

　　以上便是重庆华西妇产医院专家对几种常见阴道炎的症状的讲解，如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。

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