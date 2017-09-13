重庆霉菌性阴道炎治疗去哪家医院比较好

核心提示：霉菌性阴道炎是妇科常见炎症，此病多是由白色念珠菌感染引起，而白色念珠菌在日常生活中非常常见，甚至不少未曾患病的女性体内也存在着这种病菌，而一旦白色念珠菌因某种原因大量繁殖，导致阴道菌群平衡被打破，就会发病，所以霉菌性阴道炎的发病率注定不会低，事实上，有七成以上女性一生之中都至少会患上一次霉菌性阴道炎，整体上来说，其危害不可忽视。本文重庆华西妇产医院的专家就为大家讲解了霉菌性阴道的几种常见危害，希望能引起大家重视，一旦患病就要积极治疗。

霉菌性阴道炎是妇科常见炎症，此病多是由白色念珠菌感染引起，而白色念珠菌在日常生活中非常常见，甚至不少未曾患病的女性体内也存在着这种病菌，而一旦白色念珠菌因某种原因大量繁殖，导致阴道菌群平衡被打破，就会发病，所以霉菌性阴道炎的发病率注定不会低，事实上，有七成以上女性一生之中都至少会患上一次霉菌性阴道炎，整体上来说，其危害不可忽视。本文重庆华西妇产医院的专家就为大家讲解了霉菌性阴道的几种常见危害，希望能引起大家重视，一旦患病就要积极治疗。

霉菌性阴道炎的四大危害：

一、导致水肿

患者在发病后，阴道及阴道前庭粘膜会出现不同程度的水肿，并且上面会覆有白色凝乳状薄膜，一般为点状或是片状分布。

二、引起瘙痒

女性在得了霉菌性阴道炎后，外阴会表现为不同程度的瘙痒，严重的情况下，会影响女性的日常工作及生活，因此建议女性在患病后一定要及时治疗。

三、白带异常

白带异常是霉菌性阴道炎患者的主要症状表现，部分患者的白带会呈凝乳状或为片块状，但由于不同的患者的患病程度不同，白带的症状也会存在一定的差异。

四、导致不孕

如果女性在患病后，不及早进行治疗，有可能会使霉性阴道炎转为慢性炎症，严重的情况下，会对女性的怀孕产生影响，如引起宫外孕或是女性不孕。

以上便是重庆华西妇产医院专家对霉菌性阴道炎危害的讲解，如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。