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重庆输卵管堵塞的症状表现有哪些

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2017-09-02重庆华西妇产医院
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核心提示：在我们的生活中，女性输卵管堵塞后的症状表现有哪些？女性输卵管堵塞后的症状表现还是很多的，具体症状表现为腰背部、骶部酸痛、发胀、下坠感等；月经过频、月经量过多等月经不调，以及还会出现不孕症、白带增多，性交疼痛，胃肠道障碍，乏力，精神不振倦怠等。下面，我们就来具体的给女性朋友讲解一下输卵管堵塞的症状表现。

　　在我们的生活中，女性输卵管堵塞后的症状表现有哪些？女性输卵管堵塞后的症状表现还是很多的，具体症状表现为腰背部、骶部酸痛、发胀、下坠感等；月经过频、月经量过多等月经不调，以及还会出现不孕症、白带增多，性交疼痛，胃肠道障碍，乏力，精神不振倦怠等。下面，我们就来具体的给女性朋友讲解一下输卵管堵塞的症状表现。

　　1、腹痛。女性输卵管堵塞后身体会出现不同程度疼痛，这些疼痛多为隐性不适感，伴随出现腰背部、骶部酸痛、发胀、下坠感等，并且这些疼痛会在女性身体劳累之后、性交月经后加重，病程长者还会出现精神不振倦怠、周身不适、失眠等。

　　2、月经不调。月经不调也是属于女性女性输卵管堵塞后的症状，多以月经过频、月经量过多为最常见，出现这个症状的原因是由于盆腔充血及卵巢功能障碍导致的，另外慢性炎症导致子宫纤维化、子宫复旧不全或粘连所致的子宫位置异常等，也是会引起女性身体出现月经过多的。

　　3、不孕症。输卵管本身受到病损侵害的话，就会使得女性形成阻塞，当然堵塞之后就会直接影响到女性怀孕，导致女性身体出现不孕这个疾病症状，并且继发不孕较为多见。

　　4、其他。白带增多，性交疼痛，胃肠道障碍，乏力，精神不振倦怠等，均是属于女性输卵管堵塞后的症状表现，不过女性对于这些症状表现都是不怎么在意的。这些症状仅仅是疾病的伴随症状。

　　以上便是重庆华西妇产医院专家对女性输卵管堵塞后的症状表现的讲解，希望女性在具体了解症状表现之后可以做到对于这个疾病及时有效的发现和治疗，当然具体治疗使用什么方法，是需根据患者病情严重程度而定的，建议在医生指导下进行。如果还有不清楚可以点击在线咨询进行详细了解。

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