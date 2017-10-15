治疗自闭症的6种治疗方法

核心提示：自闭症，在医学上又会称之为孤独症，属于广泛性发育障碍的一种是常见儿童精神障碍之一，它是以社会交往障碍语言发育障碍，兴趣范围障碍，刻板重复的动作为主要的临床表现的一组行为综．．．．．

自闭症，在医学上又会称之为孤独症，属于广泛性发育障碍的一种是常见儿童精神障碍之一，它是以社会交往障碍语言发育障碍，兴趣范围障碍，刻板重复的动作为主要的临床表现的一组行为综合症疾病，也许很多人不理解，那么现在就为大家讲解一下。

治疗自闭症的方法，其实也是有几种的，中医上治疗自闭症，虽然不像西医那样副作用明显，但其实效果也并不太明显，见效也比较缓慢，很难让自闭症患儿接受更别说坚持，所以，中医治疗对于自闭症基本很难达到预期的效果，并且在西医治疗自闭症上不能够，副作用也很明显，必须长期服用，一旦停止病情就会加重，所以在众多治疗自闭症的方法当中，心理治疗是一种不错的辅助治疗方法，如果可以再加上中医和西医来进行配合的话，会起到更好的效果。

首先在1943年的时候，美国儿童精神病医生，首次报道了这种疾病。近年来各方面报道提示这种疾病的发病率有上升的趋势，就比如美国达到10到20万，加拿大为8到10万，日本为13到16万，在1982年我国有，陶国泰首先报道了四例自闭症，但至今我国国内尚没有大规模的统一调查，所以根据推算来看，我国拥有自闭症的患者也应该在50万到500万的人群。这种疾病起病年龄早症状特殊，尚没有明确的治疗的方法，不过经过几十年来的不断研究和探讨，目前现代医学技术对于自闭症的治疗方法，也得到了很多的改善。

自闭症，是一种比较常见的精神科疾病，一旦患有后就会对患者造成非常大的伤害，根据调查显示，这种疾病发生在孩子身上的概率会比成年人明显增高，如果发现孩子患有这种疾病，定要及时的进行治疗，避免耽误治疗时间。