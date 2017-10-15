小儿多动症的症状表现都有哪些方面

核心提示： 我们总是认为孩子多动就是一种正常的现象，孩子自己长大了，也就可以克制自己的多动，其实并不是这样的，随着我们年龄不断增长多动症就更加难了，所以我们一定要积极的治疗疾病，那么具体小儿多．．．．

我们总是认为孩子多动就是一种正常的现象，孩子自己长大了，也就可以克制自己的多动，其实并不是这样的，随着我们年龄不断增长多动症就更加难治疗了，所以我们一定要积极的治疗疾病，那么具体小儿多动症的症状表现有哪些呢？

注意力障碍就是小儿多动症的表现，注意力不集中，东张西望，听课不专心，有的时候看上去静坐听讲，但是教师讲的内容全然不知，甚至对要求都记不住。在家要求父母的监督下完成作业，分神，拖拉，小动作不断，对于学习还总是没有主动性，贪玩。

多动症儿童在情绪以及意志方面也不能很好的控制自己，表现就是难以自控的性情急躁，好发脾气，容易激动，冲动任性。想干什么就干什么，做事情缺乏思考，总是不顾后果。没有耐心和同学进行游戏，而且随心所欲进行捣乱，甚至总是破坏东西，斗殴，盗窃，惹是生非。

还有一些活泼好动，上课总是坐不住，小动作多，兴奋，东张西望，扰乱邻近同学，甚至总是出怪声，心慌意乱，有头无尾，杂乱无章。有的儿童因为怕老师的威严只能悄悄的进行小动作，例如咬铅笔，切橡皮，啃指甲等。有少数儿童尤其是女孩子，活动不是十分多，看上去比较文静，但是注意力容易分散。多数儿童智能并不低下，但是大多数的学生学习困难，主要是不能专心致志，让记忆，理解，思维产生问题，成绩上不去。

小儿多动症的症状表现就说到这里，希望家长朋友可以通过以上的问题正确的认识儿童多动症，在日常生活中尽量不要忽视孩子的每一个动作，如果发现孩子患有多动症，一定要及时到正规的医院去检查，这样可以方面后期治疗。