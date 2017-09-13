小孩子性早熟是什么原因引起的

核心提示： 性早熟分为真性性早熟和假性性早熟。真性性早熟的发生原因复杂，既可因颅内感染、外伤或肿瘤等器质性疾病发生，也可能是找不到任何原因的所谓特发性的中枢性性早熟。假性性早熟的病因也很多，但生殖腺肿瘤、肾上腺皮质增生症或肿瘤是最主要的病因。所以不要胡乱怀疑食品，先要排除这些器质性病变。

性早熟分为真性性早熟和假性性早熟。真性性早熟的发生原因复杂，既可因颅内感染、外伤或肿瘤等器质性疾病发生，也可能是找不到任何原因的所谓特发性的中枢性性早熟。假性性早熟的病因也很多，但生殖腺肿瘤、肾上腺皮质增生症或肿瘤是最主要的病因。所以不要胡乱怀疑食品，先要排除这些器质性病变。

1、早熟动物、禽肉，特别是禽颈

现今市场上出售的家禽，绝大部分是用拌有快速生长剂的饲料喂养的，禽肉中的“促熟剂”残余主要集中在家禽头颈部分的腺体中，因此，吃鸡、鸭、鹅的颈部，就成为“促早熟”的高危行为。

2、反季节蔬菜和水果

冬季的草莓、葡萄、西瓜、西红柿等，春末提前上市的梨、苹果、橙和桃，几乎都是在“促熟剂”的帮助下才反季或提早成熟，一定要避免给幼儿食用。

3、洋快餐、油炸类食品

特别是炸鸡、炸薯条和炸薯片，过高的热量会在儿童体内转变为多余的脂肪，引发内分泌紊乱，导致性早熟;而且，食用油经反复加热使用后，高温使其氧化变性，也是引发“性早熟”的原因之一。每周光顾洋快餐两次以上，并经常食用油炸类膨化食品的儿童，“性早熟”的可能性是普通儿童的2.5倍。

保健品：

保健品运用，现在都一个孩子，大家可能对保健品，现在都比较重视，希望孩子长得高一些，或者孩子长得壮一些，少生病。“先天不足后天补”，现在家长尤其担心自己家的小宝宝落人之后，所以吃得越来越精细，补得越来越高级，用一些给老年人用的保健品用到孩子身上。比如比较多的动物初乳，蚕蛹，蜂王浆因为含有雌激素比较高，也可以导入外源性雌激素摄入导致性早熟。

1、可入药的大补类食品

包括冬虫夏草、人参、桂圆干、荔枝干、黄芪、沙参等。中医指出，越是大补类的药膳，越易改变孩子正常的内分泌环境，造成其身心发展不平衡。

2、某些儿童口服液

针对儿童市场的很多标榜“长高长壮”的补剂和口服液，相当部分含有激素成分。这些激素使孩子在五六岁时长得比同龄儿童高大壮实，其骨龄已达8岁或10岁。而等孩子进入正常发育阶段时，反而不见长了。

3、补锌过量，蛋白粉等补品。

儿科内分泌专家认为，孩子不宜进补，因为很多儿童性早熟都是吃出来的。因此，专家提醒家长，健康的儿童只要正常饮食，经常参加锻炼就能获得良好的生长发育，对处于青春期发育的孩子，6-8岁女孩、7-10岁男孩，千万注意别长期滥吃补品。

活泼可爱的玲玲，今年5岁半，妈妈给她洗澡时发现她的小乳房已经鼓起来了，还有小硬块。后经检查，原来玲玲妈妈长期服用某种补血口服液，每次给自己服用的同时也不忘给心爱的女儿一支。

这种例子在临床上并不少见，其实，很多儿童性早熟都是吃出来的。有些营养品中的促性腺素含量较高，对于围青春期的孩子，比如6-8岁的女孩、7-10岁的男孩，长期大量服用，容易诱发性早熟，家长不要认为这些是补品就随意给孩子服用。

环境污染

环境中类激素污染物的影响，比如用的洗涤剂、农药，还有塑料产品会产生一些物质，到大气环境中经过分解会产生类似于雌激素样的活性物质，这些物质可能孩子通过食入，或者皮肤接入，导致性早熟，所以污染的原因现在也还是挺重要的一个原因。因为小孩属于敏感的个体，而且他的生长发育过程中对这些东西敏感性要比成年人敏感得多。

成人化妆品

儿童的皮肤比成人薄，加上儿童皮脂腺尚未成熟，皮脂分泌量少，皮肤的防御屏障功能较弱，对外界的刺激很敏感。而成人化妆品中大都含有香料、防腐剂和各种有机化合物等化学成分，这些物质极易进入儿童体内，导致过敏。医生提醒，现在一些化妆品里添加了糖皮质激素或雌激素，儿童长期使用这类化妆品，轻则可能引起激素依赖性皮炎，重则可致儿童生长发育早熟。

选用婴幼儿不容易开或弄破包装的化妆品，以防摄入或吸入;由于婴幼儿护理品每次用量较少，一件产品往往要用相当长的时间才能用完，应尽量购买小包装产品;避免购买和使用有着色剂、珠光剂的产品，同时婴幼儿化妆品应尽量少加或不加香精，因配制香精用的有些原料往往对皮肤有剌激。

媒体刺激

随着媒体发展，像报纸、电视、网络等等都跟性发育有关的内容增多，孩子可能不自主耳闻目染，也会刺激下丘脑垂体神经的反射，所以有的时候也还会有下丘脑垂体性腺轴的提前启动，这个因素还是需要注意的。

社会心理的因素导致性早熟

让宝宝远离性早熟侵害的四点注意：

1、与异性接触中，应自然、坦率、友好地交往。

2、不要看有色情内容的录象带和碟片。

3、多参加些文娱和体育活动，使充沛的精力得到有益的释放。

4、由于青少年涉世不深，辨别能力弱，容易受社会环境的影响，因此择友时应谨慎

除了疾病等原因，性早熟还可能与饮食不合理、营养过剩、能量过剩、乱吃补品有关。前面说到的性早熟孩子都吃了牛初乳，如果深究下去，也许会发现他们的营养状况太好了。临床上也确实经常可以看到一些肥胖儿童激素水平异常的现象，甚至有的小男孩的雌激素水平胜过成年妇女。还有些家长给孩子乱吃补品，甚至是成人补品，有的所谓的保健品连“蓝帽子”(获得保健品批文的保健食品，可以在产品外包装上印刷保健品批文标志的蓝帽标签)都没有，吃出问题也就很正常了。

性早熟对孩子精神方面有严重影响，会给孩子造成心理障碍，患儿可能因自己在体形、外表上与周围小伙伴不同，而产生自卑、恐惧和不安，影响其正常生活和学习。如有疑问请点击在线咨询医生或拨打免费咨询热线，我院医生会根据孩子的状况，为您提供就医指导和健康咨询。