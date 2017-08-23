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成都治疗遗尿症价格多少

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2017-08-23
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核心提示：养成良好的作息制度和卫生习惯，避免过劳，掌握尿床时间和规律，夜间用闹钟唤醒患儿起床排尿1～2次。白天睡1～2小时，白天避免过度兴奋或剧烈运动，以防夜间睡眠过深。在整个治疗过程中要树立信心

　　原发性遗尿的主要病因可有下列几种：①大脑皮层发育延迟：不能抑制脊髓排尿中枢，在睡眠后逼尿肌出现无抑制性收缩，将尿液排出;②睡眠过深：未能在入睡后膀胱膨胀时立即醒来;③心理因素：如患儿心理上认为得不到父母的喜爱，失去照顾，患儿脾气常较古怪、怕羞、孤独、胆小、不合群;④遗传因素：患儿的父母或兄弟姐妹中有较高的遗尿症发病率。

　　病因原发性遗尿的主要病因可有下列几种：①大脑皮层发育延迟：不能抑制脊髓排尿中枢，在睡眠后逼尿肌出现无抑制性收缩，将尿液排出;②睡眠过深：未能在入睡后膀胱膨胀时立即醒来;③心理因素：如患儿心理上认为得不到父母的喜爱，失去照顾，患儿脾气常较古怪、怕羞、孤独、胆小、不合群;④遗传因素：患儿的父母或兄弟姐妹中有较高的遗尿症发病率。

　　成都西南儿童医院，将中西医结合，采用多学科诊疗多动症、抽动症等儿科疾病在全国范围内都获得了专家、病患的一致认可。其中西南儿童医院在中医、康复等多学科结合诊疗技术上实现了突破，建院来为1042个患儿带来了康复希望！医院更是在8月2日正式被授牌成为“全国中医药儿童健康工程试点单位” 成为目前四川省内一家全国中医药儿童健康工程试点单位！

　　养成良好的作息制度和卫生习惯，避免过劳，掌握尿床时间和规律，夜间用闹钟唤醒患儿起床排尿1～2次。白天睡1～2小时，白天避免过度兴奋或剧烈运动，以防夜间睡眠过深。在整个治疗过程中要树立信心。逐渐纠正害羞、焦虑、恐惧及畏缩等情绪或行为，照顾到患者的自尊心，多劝慰鼓励，少斥责、惩罚，减轻他们的心理负担，这是治疗成功的关键。要正确处理好引起遗尿的精神因素，通过病史了解导致遗尿的精神诱因及可能存在的心理矛盾，对于可以解决的精神刺激因素，应尽快予以解决。对原来已经发生或现实客观存在主观无法解决的矛盾和问题，要着重耐心地对患儿进行教育，解释，以消除精神紧张，以免引起情绪不安。晚饭后避免饮水，睡觉前排空膀胱内的尿液，可减少尿床的次数。

　　为了将中西医结合诊疗成果惠及西南患儿 ，加强北京、四川两地与中西医两大学科的学术交流， 解决广大多动症、抽动症、脑瘫、癫痫等患儿“看病难、挂号难”的就医困境。我院拥有四川省十大儿科付师亭教授、原省医院儿科主任彭幼辉、西南儿童医院院长熊友华等中西医儿科专家坐诊 。

　　诊疗范围：

　　1、儿童心理行为问题：多动症、抽动症、自闭症、注意力障碍、学习困难、遗尿症(尿床)、语言障碍、行为障碍等

　　2、生长发育问题：脑瘫、癫痫、智力低下、发育迟缓、脑炎后遗症、重症肌无力、肌张力低下、运动障碍等神经系统疾病;矮小症、增高、性早熟、肥胖症等内分泌疾病;

　　3、小儿消化系统、呼吸系统疾病等

　　年龄范围：0—18岁的儿童青少年

　　1、心理行为评估：多动、抽动、自闭、学习困难、语言障碍等心理行为评估

　　2、生长发育评估：发育迟缓、智力发育、脑部发育、身高发育、性发育、肥胖等生长发育评估

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