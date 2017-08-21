核心提示：抽动症又称秽语抽动综合征，主要表现为不自主的、刻板的动作，如频繁眨眼、挤眉、皱鼻、撅嘴、摇头、做怪脸、耸肩、喉中不自主发出异常声音，似清嗓子或干咳声，少数患儿有控制．．．

【疾病小知识】抽动症又称秽语抽动综合征，主要表现为不自主的、刻板的动作，如频繁眨眼、挤眉、皱鼻、撅嘴、摇头、做怪脸、耸肩、喉中不自主发出异常声音，似清嗓子或干咳声，少数患儿有控制不住的骂人、说脏话等。

专家提醒：抽动症症状存在间歇性发作或时好时坏交替出现，其病因十分复杂，建议家长朋友选择正规的专业医院为孩子进行检查治疗，且不可贪图小便宜耽误了孩子的治疗时期。

那么，成都专业治疗抽动症的医院是哪家呢？

成都作为四川的省会城市，经济金融发展迅速，家长们对于儿童的健康问题也是越来越关注。那如果孩子患上抽动症该去哪家医院治疗呢？

成都作为西南地区医疗事业发展的省会城市，在治疗抽动症、多动症等儿童发育行为疾病方面具有不可比拟的优势。

在小儿神经学科创始人，四川儿科十大名医之一的付师亭 ，北京中医药大学冷方南教授等众多儿科泰斗的支持下，联合社会公益组织，经卫生部门批准，按照一级专家标准规模创建的“医教一体”示范型儿童专科医院。

名医荟萃 精湛医术成就患者康复梦想

成都西南儿童医院秉持“厚德、仁心、慈幼、尚善”的院训，以创建国内一流的儿童发育行为医学中心为愿景，打造“乐园式”就医环境，坚持一切以患儿为中心的服务理念，将专业模式作为建院之本，为每一个特殊儿童的健康而努力！

医院特聘四川儿科十大名医之一的付师亭为名誉院长， ，北京中医药大学冷方南教授等知名儿科名医为特聘顾问，并拥有由静进、陈一心、杜亚松等国内数位知名的儿科专家组成的医疗顾问团，为全国各地饱受抽动症等发育行为疾病困扰的患儿带来健康的福音。

科学前沿 先进技术让孩子身心同治

面对严峻的儿童临床技术发展形势，西南儿童医院引进重要前沿的“生物-心理-社会-环境医学模式”，汇聚来自付师亭等来自全国的多学科名医，结合多年的儿科临床诊疗经验，在全国首先开展 “中医、西医、心理、康复、特教”多学科相结合的“医教一体，多学科诊疗模式”。

该疗法通过严谨检测、综合评估、全面诊疗、心理疏导、综合康复等多方面，从孩子的身体、心理、环境、生活等着手，帮助抽动症患者全方位进行治疗，逐步改善，真正做到了身心同治，让抽动症孩子可以真真切切得到有效的治疗。

【真实康复案例】

阳阳(化名)，男，遂宁人。

治疗之前：持续一个月的不停的眨眼、点头，学校老师也多次反应，阳阳上课时小动作多，还坐不住，老是在位置上不停的来回扭动，严重影响到了其他同学上课。除此之外，还出现异常发声，吐字不清楚的问题。

就诊时间：2016年7月28日

治疗之后：阳阳母亲表示，阳阳在医院治疗了两个月，孩子的眨眼次数明显的要少多了，上课也能坐得住了。还特意到院为医生送上感谢锦旗。

阳阳母亲给医院医生送来锦旗

温馨提示：目前我国医疗事业已进入高速发展的时期，专科专诊、专病专治已成为首要突破点，作为西南儿童发育行为疾病专科医院，成都西南儿童医院率先担起了此项重任，以央视名家访谈特邀专家孟青为首，特设每周二、四为“抽动症专病专诊日”，由中西医联合会诊，为患儿情况进行全方面综合评估，制定针对性个体化治疗方案，及家庭康复指导，让家庭护理与专业医学治疗更好的结合，帮助孩子早日康复。

只需一个号，便可看多位专家，大大降低了抽动症的误诊率，接诊全国各地的患儿，为更多孩子带来健康的希望。

如果您还有更多疑问，可拨打我院健康咨询热线：028-6，在线医生会给您进行详细的解答或提供治疗建议。