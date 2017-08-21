核心提示：以上是对小儿多动症的治疗方法以及一些日常生活中的预防措施，阅读完以上的内容相信大家对这方面已经有了一定的了解，同时还应该了解其致病机理，从根本上预防新生儿多动症的．．．．

小儿多动症严重危害儿童的身心健康，如果是新生儿多动症的话更应该严格注意，及时的就医接受治疗。现在的家长们对这一问题的了解也不是很多，往往会耽误治疗的时期。下面就让小编来整理一下关于新生儿多动症的治疗方法，希望能够对大家有一定的帮助。

中医角度上分析，小儿为稚阴稚阳之体，脏腑娇嫩、形气未充，即小儿脏腑器官及体格发育尚未成熟，功能还不完善，与成人相比较，是处于脏腑未壮，精气未充，经脉未盛，气血不足，神气怯弱的状态。另一方面，由于小儿脏腑的形态结构及功能均未成熟，必然向着成熟完善的方面发展，即显示出生机旺盛、迅速生长发育的现象。这就是所谓的“阳常有余、阴常不足”的理论。

帮助孩子集中注意力。着眼孩子喜欢的东西，和他一起游戏，调动孩子学习的兴趣，使他的注意时间加长。比如当孩子喜欢画画时，你应该给他充足的空间，甚至可以和他一起画。充实孩子的生活内容。爸爸妈妈尽量把孩子的生活安排得丰富多彩，让他有机会宣泄过剩的精力。比如让他参加适当运动，如平衡木、跳床等。避免含铅食物。铅中毒是引发多动症得原因之一，不给孩子吃铅食物，如皮蛋、爆米花等。不给孩子用铝制器皿。

多鼓励孩子，给孩子减少压力。给孩子适当的鼓励和肯定，让他学会坚持。不要因为他不会数数、不会弹琴就把他说成“笨小孩”，不给孩子压力，让他轻松成长。不孩子面前吵架。父母关系不好也是引发多动症得原因之一，要给孩子一个好榜样，教给他冲动和吵闹不是解决问题得方法。目前多动症的治疗方法主要有药物治疗、心理治疗、行为治疗及饮食疗法等。其中中枢神经兴奋剂，如利他林等，是最为传统、应用最多、最广泛的治疗手段，在治疗上它较为有效，能提高注意力。但是利他林的缺点是，它无法这种疾病，只能长期服用，副作用主要是对儿童的生长发育造成影响。儿科诊疗中心专家首推中药结合推拿为主的治疗，无副作用，见效快，稳定不易复发。

多动症儿童常常动作过多，行为冲动，情绪不稳，好插嘴和招惹别人，因此难以与同学和父母建立良好的关系。社交技能训练是多动症治疗方法之一，侧重于培养儿童以下方面的能力：了解自身特点;学会倾听和表达;培养良好的人际沟通能力;认识情绪，学会缓解压力;理解支持他人;学会换位思考;解决问题的步骤;避免攻击性言行以及培养自律能力等。同时，在训练的过程中，运用行为治疗的理论和方法，通过集体心理治疗矫正不良行为，倡导健康行为，从而提高患儿的社会竞争力，减少挫败感和情绪不适。社交技能训练以6-10人小组的形式进行，训练方式活泼多样，以孩子参与为主，包括角色扮演、小品、游戏、讨论等。

以上是对小儿多动症的治疗方法以及一些日常生活中的预防措施，阅读完以上的内容相信大家对这方面已经有了一定的了解，同时还应该了解其致病机理，从根本上预防新生儿多动症的发生。祝愿所有的患者能够早日恢复健康。