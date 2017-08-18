小孩为什么会不停眨眼睛

核心提示：在很多家长观念中，眨眼睛怎么会是抽动症呢？专家指出：孩子频繁眨眼不容小视，全球儿童抽动症发病率高达1／110，频繁眨眼会导致孩子学习困难、影响孩子个性发展、社交障碍等。随着年龄．．．．

孩子为什么眼睛老眨？有些细心的父母经常会发现，孩子老是会不停地眨眼睛。一开始以为孩子只是调皮，但不管怎么教育、甚至打骂都没用时，父母就应该引起重视，孩子是否是患了某种疾病所致。对此，专家介绍，眨眼本是一种正常的生理功能，为了缓解眼疲劳，人们都会出现眨眼的表现，但是如果孩子经常眨眼，家长就应该警惕是否是患了某种疾病。

专家介绍，孩子频繁眨眼的根本原因是中枢神经递质多巴胺分泌失衡所致，药源性、精神、遗传等因素会一定程度加剧病情

药源性因素：长期使用中枢神经兴奋剂，如多动症患儿长期服用苯丙安、利他林，可产生抽动障碍或使抽动症加重。

精神因素：某些精神刺激，例如对学习压力大、父母责备、父母吵架、孩子觉得受到忽视，或是生活环境中的某些紧张气氛，导致小儿产生矛盾心理，反映在行动上就产生抽动症状。

遗传因素：抽动症患儿家族中患此病的几率远远高于一般水平。

社会心理因素：家庭不和、父母离婚、亲人死亡、学习负担过重等来自家庭、生活中的影响，导致抽动成为心理应激的一种表现。

孩子老眨眼是患了抽动症吗？

身体任何部位出现不自主、无目的、重复的、迅速的肌肉抽动，都可以称为儿童抽动症。症状多见于1岁半到15岁的患者，频繁眨眼是抽动症的首要症状，接下来还会出现挤眉、皱额、吸鼻、咂嘴、伸脖、摇头、咬唇、发出清喉声、低吼、吸鼻动作以及模仿怪相等。

在很多家长观念中，眨眼睛怎么会是抽动症呢？专家指出：孩子频繁眨眼不容小视，全球儿童抽动症发病率高达1/110，频繁眨眼会导致孩子学习困难、影响孩子个性发展、社交障碍等。随着年龄渐大，病情日益恶化，如果不进行治疗，30%的儿童抽动症患者会终身带病，甚至造成眼膜受损，最终失明。所以家长应重视孩子的种种病况，针对病灶，及时治疗。