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七岁小孩眼睛老是眨怎么办

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2017-08-18
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核心提示：常听家长说，我的孩子老爱眨眼睛，该怎么办呀，眨眼是眼部肌肉一种正常的生理活动，为了缓解眼疲劳，人们都会出现眨眼的表现，但是如果孩子经常眨眼，家长就应该警惕是否是患了某种．．．．

　　常听家长说，我的孩子老爱眨眼睛，该怎么办呀，眨眼是眼部肌肉一种正常的生理活动，为了缓解眼疲劳，人们都会出现眨眼的表现，但是如果孩子经常眨眼，家长就应该警惕是否是患了某种疾病，这时家长就要注意了。起孩子频繁眨眼的原因较多，因此治疗也不同，需要有经验的医生诊断和治疗。家长一旦发现孩子频繁眨眼，首先需要做的就是带孩子去医院检查确诊，排查病因，对症治疗，以免疾病加重。

　　孩子出现眨眼睛，主要有以下三个方面引起的，这三种情况都有可能导致孩子出现频繁眨眼的表现，因此需要逐一排除病因，才能让孩子摆脱频繁眨眼的困扰。

　　1、视觉疲劳引发的眨眼：由视觉疲劳导致的频繁眨眼持续时间短，常常出现在孩子长时间用眼之后，如看书、上网、看电视，得到适当休息即可缓解并消除;

　　2、炎症刺激引发的眨眼：如果是炎症刺激引发的。比如结膜炎、角膜炎等眼科疾病可诱发孩子频繁眨眼，但同时会伴有眼睛发红、发痒、分泌物增多、流泪等表现，眨眼的表现不会单一存在，使用眼药液后眨眼症状可以消除;

　　3、神经性眨眼：神经性眨眼是抽动症的早期明显症状。如果排除了孩子是由于视觉疲劳、结膜炎、角膜炎等引起的频繁眨眼，家长就应该引起重视了，那可能是患有抽动症。孩子频繁眨眼睛表现是不由自主的、不能自控的、间断性的发作且持续一周以上的情况，这个时候家长应及时带孩子去正规医院检查并确诊，切不可自己胡乱用药

　　眨眼睛是抽动症的首发症状，发生于抽动症的初期。此时常常被家长忽略及误解为孩子的习惯性“小动作”，从而导致抽动症病情加重，进一步的引发孩子其他部位的无意识抽动，如频繁清嗓、皱额、歪嘴、耸肩等，以及注意力不集中和多动等行为。

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