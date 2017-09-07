核心提示：癫痫正规诊断方式是怎样的？癫痫给患者带来了巨大的痛苦，大多数人对癫痫并不真正的了解 ，往往只是服用一些镇静安神的中药或者中成药，那么癫痫正规的诊断方式是怎样的？

癫痫正规诊断方式是怎样的？癫痫给患者带来了巨大的痛苦，大多数人对癫痫并不真正的了解 ，往往只是服用一些镇静安神的中药或者中成药，那么癫痫正规的诊断方式是怎样的？

癫痫的具体检查方法如下：

1、脑电图检查：

根据异常放电的部位、形式、频率等特征，来帮助诊断癫痫发作类型，有利于明确治疗方案，有助医生从生理角度判断大脑功能整体情况。

2 、脑CT检查：

结构影像学检查，适用于大脑器质性损害导致癫痫发作者，检查可显示“癫痫灶”必要时结合核磁共振做更进一步明确。物依从性。

3 、生化检查：

临床疑似各种颅内感染或先天代谢性疾病所致癫痫者，应进行生化检查，以便明确癫痫病因，必要时进行腰穿做脑脊液检查。

4 、血药浓度检测：

泛指药物在全血中的浓度。一般药物作用强度与药物在血浆中浓度成正比。检查可明确药物在患者体内代谢情况，可作为调整药物及剂量依据，判断患者药。

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