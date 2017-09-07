核心提示：癫痫病能诊断出来吗？癫痫是因为神经元异常放电，中枢神经系统功能障碍是一种常见见的疾病，典型症状是短暂的感觉障碍，四肢抽搐，口吐白沫。癫痫患者大多是老人和年轻人。癫痫病能诊断出来吗吗？成都军盛癫痫名医指出寻求专业检查，治疗，才是癫痫患者治好疾病的关键。下面是四川癫痫病医院名医的详细解答。

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1、体检诊断。一般的医疗系统，包括神经系统检查和身体检查。重点应该是对神经系统，注意病人的精神和智力的状态，注意病人的话是否正常，应注意检查眼底。体检必将有助于癫痫诊断的原因。

2、辅助诊断。脑电图对癫痫的诊断，较方便和较有价值的参考，较重要的手段之一是较常用的方法，做脑电图与癫痫的大多数人会出现异常的表现，与不断发展的科学和技术，视频脑心电图，动态脑电图，癫痫的诊断更准确。

3、历史资料。完整而详细的情节发作，区分类型的癫痫发作，癫痫和癫痫综合征的诊断是否有很大的帮助。

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