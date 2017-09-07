核心提示：癫痫病的晚期症状有哪些？癫痫是一种常见的心脑血管疾病，而癫痫的病发作给患者带来的伤害是很大的，常见的是突然倒地抽搐、口吐白沫等。患者所承受的痛苦是我们正常人所不能体会的，为了更细致的了解患者帮助患者。我们需要了解更多，特别是癫痫不同时期的症状表现，下面就让我们一起来看看：

癫痫病的晚期症状有哪些？癫痫是一种常见的心脑血管疾病，而癫痫的病发作给患者带来的伤害是很大的，常见的是突然倒地抽搐、口吐白沫等。患者所承受的痛苦是我们正常人所不能体会的，为了更细致的了解患者帮助患者。我们需要了解更多，特别是癫痫不同时期的症状表现，下面就让我们一起来看看：

1、前兆期：患者会感到明显的胸闷、头晕、胃部不适、恶心等症状。

2、强直期：患者突然倒地意识丧失、身体抽搐、四肢强直，口部先张后闭合，极可能伤到舌头和唇部，呼吸困难急促后停止呼吸，会持续几分钟。

3、阵挛期：患者进入有节律的全身肌肉抽动，嘴巴咀嚼肌也在抽动，此时常常有患者咬伤舌头和唇部，抽动之后口吐白沫，有的患者严重的大小便失禁，此期间持续2-3分钟左右。

4、恢复期：通过几十分钟病人逐渐清醒过来，对发病过程并不知情，但是发病过后全身酸痛无力。有的患者在恢复期感到烦躁不安，有可能出现毁物打人的情况。

通过上面的介绍，大家一定对癫痫患者发病不同时期的变现有所了解，这边需要注意的是，癫痫患者发病过程是个危险的过程，患者家属或身边的人应该做好发病援助措施，这边推荐阅读>>癫痫患者发作急救措施<<以减小病人的伤害和痛苦。当然还是希望患者早发现早治疗，有什么不同的问题可以咨询我们的在线医师为您解答！