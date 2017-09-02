核心提示：通常在60岁以后发作的癫痫即为老年癫痫，老年癫痫的发作率也比较高，并且发病的原因、灵床症状有其特异性，与其它年龄组有所不一样。但老年人癫痫多为继发性癫痫，发病的诱因中以脑血管顽固疾病最为常见，如高血压动脉硬化性脑血栓形成、脑出血、蛛网膜下隙出血、脑栓塞等，其次为脑肿瘤、脑萎缩、脑部内感染、头部外伤、代谢性顽固疾病等。

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因为老年人的机体渐渐老化，抵抗力下降，癫痫对老年人的影响是多方面的。

首先，老年人常伴有骨质疏松症，是以在发作时更容易出现如骨折、撞伤、脑出血等意外;

其次，尽管每次癫痫发作连续1~2分钟，但关于老年人而言，发作后的恢复期或者会很长，发作一次甚至须要数天才可以恢复。尤其是在恢复期，老人或者处于意识朦胧、疲倦及失忆的状态，也会增加发作意外的风险。

第三，假如老年癫痫病患还合并有心脏病或肺病，那么复发也会加重这些病情。尤其是关于一些一直本人开车或独立生活的老人来讲，癫痫的发作无疑会带来生活上的更多不便。

成都专治老年人癫痫病的医院在哪？此外，因为老年人的代谢减缓，药物从体内排出的时间延长，关于服用抗癫痫药物的老年人来讲，其不好的反应的发作率较年轻人高2~3倍，由此带来的各种影响也不能忽视。