核心提示：癫痫病有什么疗法？治好癫痫病一直以来是患者们的一个梦想，也许有的人认为这个梦想离他们比较遥远，但是专家想告诉患者的是，癫痫病不是什么不治之症，只要患者积极治疗，选对治疗方法和医院，那么治好不是没有可能。那么睡眠性癫痫能治好吗，下面让专家来回答一下睡眠性癫痫能治好吗这个问题。

癫痫病有什么疗法？治好癫痫病一直以来是患者们的一个梦想，也许有的人认为这个梦想离他们比较遥远，但是专家想告诉患者的是，癫痫病不是什么不治之症，只要患者积极治疗，选对治疗方法和医院，那么治好不是没有可能。那么睡眠性癫痫能治好吗，下面让专家来回答一下睡眠性癫痫能治好吗这个问题。

癫痫病有什么疗法？由于癫痫的发病因素有很多种，所以导致癫痫在临床上的治疗也是有一定的局限性。对于癫痫的治疗，一定要及时有效，不可延误了病情，不然的话，不仅会给患者带来更严重的危害，而且还会给癫痫的治疗增加难度。那么，治疗癫痫的方法要怎么进行？一起来简单的了解一下吧

1、药物治疗。药物治疗是最主要的癫痫的治疗方法。药物治疗癫痫包括抗癫痫药物治疗和精神障碍治疗，首先应该调整抗癫痫药物控制癫痫发作，精神行为异常也可以相应地减轻或缓解，对于精神行为异常明显者，可以同时采用相应药物治疗。

2、手术治疗。此治疗方法也是主要的癫痫的治疗方法。对颅脑疾病如脑肿瘤、血管畸形、脑先天性皮质发育不良等症状性癫痫和难治性癫痫、以及颞叶癫痫病人，手术治疗可达到癫痫不发作和缓解癫痫性精神障碍，尤其是颞叶癫痫手术效果最明显。

3、心理治疗。癫痫患者的心理治疗，又称精神治疗，采用精神上的安慰、支持、劝解、确保、疏导和环境调整等，并对病人进行启发、诱导和教育，帮助他们认识疾病，这也是非常有效的癫痫的治疗方法。常用的方法有认识疗法、个别心理治疗、暗示治疗、行为治疗和生物反馈等。

癫痫病有什么疗法？温馨提示：当癫痫病被确诊之后，应当以最快的时间去医院接受治疗，以防错过治疗的治疗时间导致病情进一步加重。如果想了解更多关于睡眠性癫痫能治好吗这方面的问题请联系我们的专家，让他们告诉您答案。