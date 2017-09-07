核心提示：癫痫病如何治疗较好？癫痫患者在治疗中一般会面临着很多选择，中西医、药物手术、保守激进治疗，到底癫痫患者要选择哪种方式治疗较好呢，一定是选择较适合自己病情的方法才能使自己受到的伤害较小。下面是成都癫痫病专科医院一起分享治疗经验。

癫痫病如何治疗较好？癫痫患者在治疗中一般会面临着很多选择，中西医、药物手术、保守激进治疗，到底癫痫患者要选择哪种方式治疗较好呢，一定是选择较适合自己病情的方法才能使自己受到的伤害较小。下面是成都癫痫病专科医院一起分享治疗经验。

首先得告诉患者朋友们的是，癫痫的治疗的过程中，患者朋友们和家人要保持耐心和毅力。因为，任何疾病的治疗，如果心理上能保持耐心和信心，那么就会为疾病的治疗奠定好的基础。

接下来，就说说较主要的药物治疗。医院名医所开据的药物，这里就不说了。下面说说中医的一些药物，天麻陈皮粥就是一个简单的中医理疗药物，食材也很容易得到。同时枸杞炖羊脑也很适合患者朋友们。

较后说说饮食上的治疗。患者朋友们应吃家常便饭，而且食品应多样化。饮食应该清淡而富有营养，多食米面、蔬菜。同时，患者朋友们可以适当的吃一点生的水果，这样对疾病的治疗也是有一定的好处的。

上面就是成都癫痫病专科医院名医的讲解，癫痫治疗中不仅要较合适的方法，还有注意癫痫的护理，使癫痫治疗效果较大化。祝愿您早日健康。