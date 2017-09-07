核心提示：癫痫病如何规范治疗？季节变化，癫痫病频繁发作，面对癫痫疾病的困扰，患者的身体健康一次次受到伤害，癫痫及时有效治疗成为癫痫患者棘手的一件大事。为什么癫痫反复发作久治不愈呢，患者在认知上可能存在着这些错误，下面是成都较好的癫痫病医院名医为您列出的几条：

癫痫病如何规范治疗？季节变化，癫痫病频繁发作，面对癫痫疾病的困扰，患者的身体健康一次次受到伤害，癫痫及时有效治疗成为癫痫患者棘手的一件大事。为什么癫痫反复发作久治不愈呢，患者在认知上可能存在着这些错误，下面是成都较好的癫痫病医院名医为您列出的几条：

1、相信偏方、土方

虽然现在网络发达，但是由于对癫痫医疗知识的匮乏，认为癫痫病是一种怪病，到处寻找偏方，土方，相信江湖郎中的话，抓一些所谓的草药，较后的结果是，钱没少花，稀奇古怪的药没少吃，病情却越来越严重。

2 、误进小医院检查误诊

有些患者为了省钱，不去正规专业的癫痫病医院进行检查治疗，找个小诊所诊断，小诊所设备都是很旧很老的设备，往往出现漏诊，误诊的情况，将癫痫病作为精神疾病进行治疗，不对症治疗，只会加重癫痫病情，甚至出现其他的并发症。

3、不遵医嘱，私自加药或者停药

不少患者常常说，我到了正规医院治疗，为什么还是治不好呢？因为不少患者，在接受了治疗后，不遵医嘱，病情得到控制就私自减少药量、甚至停药，或者比较心急，认为加大药量，能够缩短癫痫病治疗周期，导致癫痫病反复发作。

4、治疗途中，半途而废

癫痫病是一种慢性病，耗时长，日常注意事项繁多，一些患者看到一些特效药广告，能快速治疗癫痫的药物广告时，就会中断正在接受的治疗，去买所谓的特效药，这是一种不负责的表现，所谓的特效药，只是厂家夸大治疗效果，癫痫是一种慢性疾病，必须到正规医院接受规范治疗，按时到医院进行复诊，按照名医的嘱咐，直至治疗。

规范化治疗步慎重选择医院

癫痫病不同于一般的疾病，属于疑难杂症型，患者在选择医院进行治疗的时候，首先要选择合适的医院，成都军盛癫痫病医院拥有众多的癫痫名医全天坐诊，郜凤娥名医专业研究、治疗各类癫痫疾病，祝愿您早日恢复健康。