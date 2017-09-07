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癫痫病患者吃药能治吗

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2017-09-07
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核心提示：癫痫病患者吃药能治吗？有很多人认为癫痫是一种不会治好的疾病，就算是吃药、做手术也是没有办法治的。其实这样想法是错误的。名医的回答是可以的。不过你要选择正确的对抗药物针对自己的病因下药才是可行的方法，要合理的制定药物的治疗时间，正确的使用药物才可以治的。但是它也需要注意几方面的细节问题，下面就来一起看看药物治疗癫痫应该要关注那些细节。

　　癫痫病患者吃药能治吗？有很多人认为癫痫是一种不会治好的疾病，就算是吃药、做手术也是没有办法治的。其实这样想法是错误的。名医的回答是可以的。不过你要选择正确的对抗药物针对自己的病因下药才是可行的方法，要合理的制定药物的治疗时间，正确的使用药物才可以治的。但是它也需要注意几方面的细节问题，下面就来一起看看药物治疗癫痫应该要关注那些细节。

　　对症下药癫痫发病的类型有很多种，患有癫痫的患者应根据自己的病因选择相对应的药物进行治疗。若是选择的药物不对，不但不难知道癫痫，还会增加药物的不良反应。要根据患者发作的类型和特点来合理选药。

　　选择抗药性好的药物

　　除了对症下药，还需要注重药物的质量，具有好的药性才能起到好作用。

　　选用单一抗癫痫药物

　　药物的选择较好是选择单一的抗药物体，不要今天吃这种药，明天吃哪种药，这样很容易产生不良的反应。选用单一抗癫痫药物抗药避免药物之间的相互影响的作用，也容易检测到疗效的好坏。

　　药物治疗期间要定期监测

　　切勿随意增减药量或停药

　　发现自己的病情在服用药物后得到好的控制，千万要切记不要随意的增减药量或是停止服用药物，以避免引起不良的反应。

　　由此看来癫痫病的治疗不是人们想象中的那么难，有的人甚至认为癫痫病是不治之症，其实大可不必，只要癫痫患者遵循名医的嘱咐，定时定量的吃药，换药停药都听过名医的建议，这样癫痫病的治疗还是有可以的。

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