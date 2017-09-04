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成都癫痫治疗方法有哪些

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2017-09-04
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核心提示：成都癫痫治疗方法有哪些？癫痫的发生频率是很高的，很多的患者即使自己发生了疾病，也不知道是什么原因导致的。其实，生活中的方方面面都会和疾病的发生有关系。拥有一个健康的生活，及时的做好疾病的预防和治疗才是最主要的。接下来，我们就来详细的了解一下癫痫在中药上的治疗法。

　　成都癫痫治疗方法有哪些？癫痫的发生频率是很高的，很多的患者即使自己发生了疾病，也不知道是什么原因导致的。其实，生活中的方方面面都会和疾病的发生有关系。拥有一个健康的生活，及时的做好疾病的预防和治疗才是最主要的。接下来，我们就来详细的了解一下癫痫在中药上的治疗法。

　　成都癫痫治疗方法是什么：

　　1、体针法：

　　操作：每次选常用穴4-5穴，备用穴1穴.面部穴可用透刺法.可根据透刺二穴间距离选针，经常用作透穴的穴位为地仓透四白、太阳透丝竹空等。对于治疗面瘫需要迅速进针，缓慢送针，不可提插捻转，针身与皮肤成10～15度交角.如透穴，以针尖到达上穴后再刺入o.3寸左右为宜.翳风穴斜向上刺，以面部出现针感为宜，睛明穴用5分长毫针浅刺o.i～o.2寸。

　　2、电针法：

　　操作：每次选2-3个常用穴，备用六一般选1～2个.针刺前，先用左手指腹或手掌在患侧面部由轻到重向耳根方向椎拿数次。治疗面瘫针刺方法如下，额纹消失或变浅宜针阳白向下透刺至眉毛中部，迎香向上刺全眶下;鼻唇沟变浅。口角歪斜。这对于治疗面瘫是非常有帮助的。

　　以上介绍的是癫痫治疗相关的介绍，如果您还有其他疑问，可以【免费在线咨询】专家。

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