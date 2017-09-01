核心提示：如今，意外怀孕的女性越来越多，选择做人流的女性也随之增加。但是在做人流的女性当中有很多女性都比较关心人流手术的费用问题

成都九龙医院人流贵不贵？如今，意外怀孕的女性越来越多，选择做人流的女性也随之增加。但是在做人流的女性当中有很多女性都比较关心人流手术的费用问题。那么，成都九龙医院人流贵不贵？

成都九龙医生表示：其实，女性做人流手术的费用并没有一个统一的价格标准，具体的费用还要看选择的医院收费标准，每个医院的人流手术方式是不一样的。

下面就来看看人流手术的费用都受哪些因素影响呢

成都九龙医生分析：人流主要受以下三方面影响

1、术前检查费用

人流前必须经过严格的术前检查，了解身体健康情况。一般检查项目包括hcg尿检、血检、b超 、妇科检查、白带检查、凝血功能检查、心电图、肝功能等。

2、人流手术费用

手术费用是所有费用中差异大的，如直接影响着因素有：孕妇妊娠月份大小、孕囊大小、个人 体质等;间接影响因素有：不同医院、不同手术方式、不同的手术医师等。多种原因造成费用差异大，建议去正规专业的医院进行 人流手术，安全性高。

3、术后消炎费用

术后消炎的方式一般有打点滴和吃药两种，手术后的恢复是非常重要的。手术后如果消炎措施不当，或者没有休息好，很容易造成术后感染，导致手术后遗症。另外，手术后的心理疏导也非常重要，良好的心理疏导会减轻受术者的心理阴影。

成都九龙医生提醒：正规医院人流价格一般相差不大。希望广大女性朋友从考虑医院实力和人流安全以及人流环境方面来做决定，不要贪图便宜而损害的自己的健康。

成都九龙 人流定点医院 值得信赖

成都九龙医院是经过严格审批通过的人流定点医院，是持有《医疗机构执业许可证》和《母婴保健技术服务执业许可证》的正规专业人流机构。是众多做人流的女性朋友选择的医院。

进专业医院 选专业技术 安全可靠

成都九龙医院引进的英式英式2分钟无痛人流手术，给意外怀孕女性在静脉给药30秒内进入睡眠状态，采用微管抽吸技术快速吸出孕囊，其显著疗效受到患者的认可。

----------通过可视系统监控，观察宫腔内部状况，定位孕囊，采用一次性高分子无菌微管将孕囊吸出，只需2分钟，治疗几率极高。

女性朋友为了你的健康着想，应多方面的思考人流的问题。如果你对此还有其他疑问，欢迎在线咨询。td