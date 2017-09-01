核心提示：意外怀孕虽任何一位女性来说都是一件不被期待的事情，但是在生活中很多女性因为没有将避孕的意识融入到自己的脑海中，在性生活的时候没有注重采取措施

意外怀孕虽任何一位女性来说都是一件不被期待的事情，但是在生活中很多女性因为没有将避孕的意识融入到自己的脑海中，在性生活的时候没有注重采取措施，所以就导致了意外的发生。我们都知道，人流手术自引进之后就一直存在着安全风险，毕竟是手术，我们都不能大意。那么【温江】意外怀孕怎么办好？

专业人流医师介绍：一般情况下，意外怀孕的女想都会选择做无痛人流，但是因为无痛人流手术的治疗参差不齐，所以仍然存在很多的安全隐患。因此，女性患者一定要选择“专业、正规”的医院进行手术，给自身健康增添一道绿色保护屏障！

【意外怀孕怎么办？选择好一点，伤害小一点】

成都九龙医院是一家专业的妇科医院，入川近20年，一直坚持“平价专科”的立院方针，凭借丰富的临床经验和良好的服务态度，获得蓉城百姓的一致好评！是广大女性的信赖之选！

【成都九龙——英式微管无痛人流手术帮您轻松解决烦恼】

1、更微创：无需机械性扩张宫颈口，避免了传统人流对子宫过度拉刮所引发的后遗症。

2、更可视：在高新视控系统下，能清晰的观察到子宫内的孕囊，让吸宫术准确无误。→小手术我们也用专业医师

3、更无痛：全新镇痛技术，30秒后轻松进入睡眠状态，在睡梦中轻松抛掉早孕烦恼。

4、更无菌：独立标准手术室，真正无菌手术环境，“一人一医一诊室”，全程温馨陪护。

5、更快捷：及早发现早孕，及早终止妊娠，不影响次日工作与学习。

成都九龙医院做人流的优势

一、卫生环境放心：成都九龙医院大小手术均在标准的手术室中进行，采用严格的杀菌处理，有效的防止感染和并发症的出现。

二、人流手术医生资质及技术放心。：成都九龙医院人流手术皆由临床经验丰富的医师亲自上台操作，保证手术的安全和质量。

三、对医疗设施及抢救措施放心：医院为每位做人流的女性都配备了心电监护仪、麻醉机、呼吸机等全套设备，让女性安全、无痛的完成手术。

四、对人流手术后的远期效果放心：成都九龙医院采用的“英式微管无痛人流”在无痛可视的情况下，吸取女性孕囊，帮助女性在对自身伤害较低的情况下，解决意外怀孕。

温馨提示：以上便是对“【温江】意外怀孕怎么办好？”的简单介绍了，希望可以对您有所帮助，若您还有其他的疑问，欢迎随时与我们联系。成都九龙全体员工将竭诚为您服务！愿您健康幸福！hwh