39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都九龙医院 > 正文
综合
问医生

成都打胎要多少钱

新闻文章排行榜
2017-09-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：无痛人流术是现在非常常见的一个手术，然而很多女性因为担心正规医院手术费用贵，所以去小门诊手术，要知道小门诊手术安全性低

　　成都打胎要多少钱？无痛人流术是现在非常常见的一个手术，然而很多女性因为担心正规医院手术费用贵，所以去小门诊手术，要知道小门诊手术安全性低，创伤较大，不利于手术后身体的正常康复。其实正规医院收费费用也不贵，并且收费标准透明，女性可以放心手术。

　　成都打胎要多少钱

　　1、打胎前的检查费用：手术前的检查费用只需要两三百元左右，术前的这些检查项目对手术的安全性有很大的帮助。其中包括B超检查，白带常规，妇科炎症，心电图检查等，若有炎症感染或孕囊大小位置不对时得及做相关处理后才可以手术，以免细菌交叉感染等。

　　2、打胎手术的费用：这块的费用是整个手术过程中最贵的费用，当然也是变化的，从几百元到一两千元左右，以防止手术后炎症感染对女性身体健康的影响。不过这与手术的方式，怀孕的时间，以及手术环境和医师医生不同，价格都会有所变化，不过收费标准透明，女性可以放心手术。

　　3、打胎后的消炎费用：手术后身体的抵抗力较差，并且对子宫的创伤小，为防止细菌上行感染，手术后一定要好好消炎，消炎方式有输液和药物两种，费用在一两百元左右。

　　成都九龙专业人流医院：流走意外不留伤害

　　成都九龙妇科医院妇科中心拥有多种微创人流技术，手术措施多样化，可以完全针对每个人不同的生理体征，进行个性化的微创人流手术实施，大大降低了微创人流手术对女性子宫的伤害。同时并配以人流经验丰富的医生，带给女性安全和健康的双重保险。同时，只要通过网络预约的女性，就可获得优先就诊，更多优惠的权利！

　　温馨提示：以上就是成都九龙医院的医生针对的“成都打胎要多少钱？”做出详细的介绍，如果您还有哪些不明白的地方，欢迎随时联系我们。成都九龙全体员工将竭诚为难您服务！愿您健康幸福|！hwh

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈