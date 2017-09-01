核心提示：无痛人流术是现在非常常见的一个手术，然而很多女性因为担心正规医院手术费用贵，所以去小门诊手术，要知道小门诊手术安全性低

成都打胎要多少钱？无痛人流术是现在非常常见的一个手术，然而很多女性因为担心正规医院手术费用贵，所以去小门诊手术，要知道小门诊手术安全性低，创伤较大，不利于手术后身体的正常康复。其实正规医院收费费用也不贵，并且收费标准透明，女性可以放心手术。

成都打胎要多少钱

1、打胎前的检查费用：手术前的检查费用只需要两三百元左右，术前的这些检查项目对手术的安全性有很大的帮助。其中包括B超检查，白带常规，妇科炎症，心电图检查等，若有炎症感染或孕囊大小位置不对时得及做相关处理后才可以手术，以免细菌交叉感染等。

2、打胎手术的费用：这块的费用是整个手术过程中最贵的费用，当然也是变化的，从几百元到一两千元左右，以防止手术后炎症感染对女性身体健康的影响。不过这与手术的方式，怀孕的时间，以及手术环境和医师医生不同，价格都会有所变化，不过收费标准透明，女性可以放心手术。

3、打胎后的消炎费用：手术后身体的抵抗力较差，并且对子宫的创伤小，为防止细菌上行感染，手术后一定要好好消炎，消炎方式有输液和药物两种，费用在一两百元左右。

成都九龙专业人流医院：流走意外不留伤害

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