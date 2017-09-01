核心提示：现在随着社会的不断的发达，很多女性的生活也跟随者社会的复杂从而进行杂乱无序的生活，在这样的环境

阴道出血怎么回事？现在随着社会的不断的发达，很多女性的生活也跟随者社会的复杂从而进行杂乱无序的生活，在这样的环境下，导致很多女性的都出现各种各样的妇科疾病，其中子宫肌瘤出现极为频繁，那么，女性朋友当心阴道出血怎么回事？下面我们就来看看以下的详细介绍。

●●●女性阴道出血怎么回事

1、宫颈息肉：宫颈假如长时间受缓慢炎症刺激，有些黏膜就会增生，终突出宫颈外口，构成宫颈息肉。宫颈息肉有时分是单个，有时分是多个生长，触碰的时分简单出血，女性朋友假如性生活后呈现出血，要警觉宫颈息肉的存在。

2、子宫肌瘤：子宫肌瘤受体内雌激素变化影响，会随例假周期呈现周期性出血，使例假量增多，经期缩短或延长，有些患者则会表现为持续性或不规则出血。除此之外，子宫肌瘤的压榨还会使女性感到下腹坠胀、腰背酸痛及腹痛，长时间阴道出血还可能发生贫血。

3、失血性贫血：长时间阴道出血不注重，会使身体长时间处于失血状况，简单贫血，严峻时甚至会呈现失血性休克。推荐阅读：如何治疗阴道炎

4、宫颈炎：宫颈炎的表现之一即是血性白带，有时还会呈现性交出血。女性朋友假如发现白带常常带有血丝，还常常腰痛，到医院检查一下是不是患上宫颈炎。

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