39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都九龙医院 > 正文
综合
问医生

阴道出血怎么回事

新闻文章排行榜
2017-09-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：现在随着社会的不断的发达，很多女性的生活也跟随者社会的复杂从而进行杂乱无序的生活，在这样的环境

　　阴道出血怎么回事？现在随着社会的不断的发达，很多女性的生活也跟随者社会的复杂从而进行杂乱无序的生活，在这样的环境下，导致很多女性的都出现各种各样的妇科疾病，其中子宫肌瘤出现极为频繁，那么，女性朋友当心阴道出血怎么回事？下面我们就来看看以下的详细介绍。

　　●●●女性阴道出血怎么回事

　　1、宫颈息肉：宫颈假如长时间受缓慢炎症刺激，有些黏膜就会增生，终突出宫颈外口，构成宫颈息肉。宫颈息肉有时分是单个，有时分是多个生长，触碰的时分简单出血，女性朋友假如性生活后呈现出血，要警觉宫颈息肉的存在。

　　2、子宫肌瘤：子宫肌瘤受体内雌激素变化影响，会随例假周期呈现周期性出血，使例假量增多，经期缩短或延长，有些患者则会表现为持续性或不规则出血。除此之外，子宫肌瘤的压榨还会使女性感到下腹坠胀、腰背酸痛及腹痛，长时间阴道出血还可能发生贫血。

　　3、失血性贫血：长时间阴道出血不注重，会使身体长时间处于失血状况，简单贫血，严峻时甚至会呈现失血性休克。推荐阅读：如何治疗阴道炎

　　4、宫颈炎：宫颈炎的表现之一即是血性白带，有时还会呈现性交出血。女性朋友假如发现白带常常带有血丝，还常常腰痛，到医院检查一下是不是患上宫颈炎。

　　●●●成都九龙专业妇科医院：20年专注妇科——只为呵护您

　　成都九龙妇科医院一直注重提升自身的医疗水准，把大量资金投入在医疗设备上，在检查方面有独特的优势，更有专业的妇科医生亲自操作，进一步提升了检查的准确性，是女性朋友的不错选择。

　　【德国宫腹腔镜联合术 专业治疗子宫肌瘤】

　　宫腹腔镜联合术的应用，打破了传统单独应用腹腔镜或宫腔镜治疗局限。由于腹腔镜只对盆腔粘连和输卵管远端阻塞有效，对输卵管近端阻塞几乎没有治疗效果。宫腔镜只对输卵管近端阻塞和输卵管管腔部分粘连的治疗效果好，因此，二者联合检查与手术可以优势互补，使患者只需经历一次麻醉、一期手术，解决了以往传统开腹手术或单纯宫腔镜、腹腔镜治疗不能同时诊治的宫腔内与腹腔内病变的问题。

　　温馨提示：以上便是对“女性阴道出血怎么回事？”的简单介绍了，希望可以对您有所帮助。成都九龙医院为方便广大女性朋友及时就医，特别开设网络预约绿色通道，免收挂号费，免除排队挂号的麻烦，节省了就诊时间。欢迎您咨询，祝您健康！成都九龙免费健康热线：028-9

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈