女性外阴炎该做什么检查

核心提示：女性外阴炎检查包括：外阴部检查、阴道检查、白带检查等基础检查项目

女性外阴炎该做什么检查呢？女性患上外阴炎是一个很常见的现象，女性外阴炎该做什么检查呢？

成都九龙专业妇科医生介绍：女性外阴炎检查包括：外阴部检查、阴道检查、白带检查等基础检查项目

女性外阴炎该做什么检查呢？

1、外阴部检查：经过患者的主诉后，医生还要对外阴部进行检查，看外阴是否已经出现了溃烂、炎症、白斑等现象。

2、阴道检查：因为外阴和阴道是同一个器官，所以在完成外阴的检查后，还要进行阴道的检查。观察阴道和宫颈的情况，看是否有炎症或者其他疾病，有时候是因为阴道或者宫颈先出现了疾病，导致外阴炎。

3、白带检查：对白带采样化验是对致病菌种类的确诊，这样可以针对致病菌用药，治疗效果达到较好。前三步只是初步的对炎症的程度判断。

成都九龙医院一直注重提升自身的医疗水准，把大量资金投入在医疗设备上，在检查方面有独特的优势，更有专业的妇科医生亲自操作，进一步提升了检查的准确性，是女性朋友的不错选择。

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