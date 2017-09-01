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做人流手术成都哪个医院安全？近来，近期，不少男孩子帮助女朋友咨询人流医院，女朋友意外怀孕了，但是我们都比较忙于事业，暂时没有打算生小孩子的准备。因此，想帮女朋友咨询一下做人流手术成都哪个医院安全？

成都九龙医生表示：哪个医院做人流安全，主要看医院是否是专业的医院、有专业的医生、专业的技术等，这样才能保障女性朋友的安全。

成都九龙 人流定点医院 值得信赖

成都九龙医院是经过严格审批通过的人流定点医院，是持有《医疗机构执业许可证》和《母婴保健技术服务执业许可证》的正规专业人流机构。是众多做人流的女性朋友选择的医院。

万例无事故医生亲诊 安全可靠

成都九龙医院的人流医生均由万例手术无事故医生亲诊，保障了手术安全。她们拥有的几十年临床经验，良好的从医品德，平易近人的服务态度，丰富的临床经验能保证手术的安全可靠性，把人流对患者的伤害降低。

专业人流技术 给女性好的呵护

成都九龙引进了目前较专业的人流技术——英式2分钟无痛人流术，全面保证女性患者的安全。英式2分钟无痛人流术意外怀孕女性在静脉给药30秒内进入睡眠状态，采用微管抽吸技术快速吸出孕囊。

五大优势 确保手术

(1)放心——手术在可视系统下，能清晰的观察到子宫内的孕囊，让吸宫术专业可靠。

(2)核心——采用一次性高分子无菌微管，避免交叉感染和医源性感染，轻柔吸取孕囊。

(3)舒心——新型静脉麻药全程麻醉，30 秒后轻松进入睡眠状态，在睡梦中轻松抛掉早孕烦恼。

(4)爱心——在孕囊小的时候手术，减少了伤害，且术后恢复快，不影响女性再次生育。

(5)细心——专业术前、术后指导，温馨注意事项提醒，全程隐私保护。

平价医疗 透明收费

成都九龙妇科医院是成都市医保定点单位，所有收费都按照主管部门指定收费，不乱收取费用，是患者口中的平价品质医院。

温馨提醒：女性朋友不仅要选择一家专业正规的医院人流，还要注意人流术前术后的相关事项，如果你对人流方面还有不明白的地方，欢迎在线咨询。td