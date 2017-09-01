核心提示：现在越来越多的意外怀孕的女性朋友，因为都是一些在校大学生或者工作尚未稳定的年轻女性，在意外怀孕后出了选择一家人流医院外

成都红光做人流贵吗？现在越来越多的意外怀孕的女性朋友，因为都是一些在校大学生或者工作尚未稳定的年轻女性，在意外怀孕后出了选择一家人流医院外，更多是担心人流的问题。

成都九龙医生表示：影响无痛人流费用的因素有好多，关键是选择一家好医院，一家正规的医院会在很大程度上保障无痛人流后的安全性和可靠性，这是用金钱买不到的。

人流费用是由各种相关因素共同来决定的，下面一起了解下做无痛人流的费用影响因素有哪些？

一、术前检查费

必须进行妇科检查、B超、HCG尿检(或是血检)、肝功能、心电图，术前检查主要明确是否是宫外孕以及妇科炎症，如果检查结果有炎症需要先进行治疗。

二、手术费用

其中根据不同的手术方式手术费用也有很大差别，如无痛人流、可视人流、超导无痛人流术等，且技术不同费用也因此存在差异。

三、术后消炎费

如止血药，子宫收缩药以及抗生素之类的药，根据患者自身的情况可以选择服用的方式或者是静脉输液。

【九龙医生支招】医生教您如何节约做人流费用

一、争取在极佳时间内进行人流手术

女性应争取在怀孕35-49天做人流，因为此时胎体尚未形成，子宫不太大，子宫壁肌肉也较厚，胚胎容易吸出来，因而手术时间短，出血量少，手术成功率高，人流后身体恢复得也较快，相对费用也会降低很多。

二、选择专业正规的人流医院

专业正规的人流医院，医师经验丰富，诊疗设备齐全，护理人员专业，因此在整个人流的程中得到好的照顾，将人流的伤害降低。虽然专业的人流医院单纯手术费用相对高一点，但从长远来看，人流价钱是实惠的，且大程度的保护了女性健康，要知道健康是无价的！

对此，成都九龙医生还提醒各位女性朋友：不能说越贵的无痛人流手术一定好，但过于便宜的手术确实会对女性的身体造成严重的伤害。建议女性在选择无痛人流手术时，到正规的医院根据自身情况结合医生的意见，选择适合自己的无痛人流技术是比较好的。

以上就是对“成都红光做人流贵吗”的相关描述，如果你对人流方面还有其他疑问，欢迎在线咨询。成都九龙祝你生活愉快！td