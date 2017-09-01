核心提示：随着人们生活水平和医学技术的发展，越来越多的意外怀孕女性会通过无痛人流方式来解决意外烦恼

成都人流医院哪家好？随着人们生活水平和医学技术的发展，越来越多的意外怀孕女性会通过无痛人流方式来解决意外烦恼。那么，成都人流医院哪家好？

成都九龙医生提醒：意外怀孕的女性朋友需要关注以下问题，可以选择好的人流医院

【关注1】、看医院是否具有人流资质：选择专业人流定点单位，专业有保障。

【关注2】、看人流技术是否保宫：选择合适的人流手术，降低伤害，很好地保障生育。

【关注3】、看手术医生技术水平：手术医生技术好，确保手术安全。

【关注4】、看手术环境是否规范：手术在层流净化手术室进行，一切手术感染。

成都九龙医生提醒：如果选择非正规的人流医院，你可能需要面临：大出血、感染、妇科炎症、术后不孕。因此，女性朋友为了你的安全考虑，请谨慎选择。

成都九龙 做人流 多重优势值得女性朋友选择

一、医院资质： 无痛人流专业品牌

成都九龙医院是经过成都卫生机构特色认可，且有卫生局门颁发的《医疗机构执业资格证》和《母婴保健技术服务执业许可证》的正规专业人流机构。是众多做人流的女性朋友选择的医院。

二、专业人流技术：安全、可靠

成都九龙医院引进的英式微管2分钟无痛人流手术，怀孕女性在静脉给药30秒内进入睡眠状态，采用微管抽吸技术快速吸出孕囊。通过可视系统监控，观察宫腔内部状况，科学定位孕囊，采用一次性高分子无菌微管将孕囊吸出。

【技术保障】 无痛人流 无需住院！

1、安全：专业的层流净化无菌手术室，安全有保障，不给健康留隐患，不影响工作和学习。

2、无痛：选用新型静脉麻药全程麻醉，医生操作规范，受术者在短效静麻醉下感受不到任何的疼痛，安全系数高。

3、可视：采用微管抽吸技术，科学定位，目标明确，迅速吸出孕囊，只需要2分钟就可顺利完成。

三、严格执行收费标准 透明收费

成都九龙作为成都市医保定点单位，严格按照物价局收费标准，所有的手术价格，医药费用都是公开透明，让患者明明白白消费每一分钱。

成都九龙，关注女性健康17余年。如果你对人流还有不明白的地方，欢迎在线咨询。成都九龙祝你生活愉快！td