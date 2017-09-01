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成都治疗子宫肌瘤好的医院

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2017-09-01
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核心提示：近来，有不少女性在网上咨询，自己患有子宫肌瘤，想要治疗它。但是却不知道如何选择一家好的医院，毕竟成都的医院繁多

　　成都治疗子宫肌瘤好的医院？近来，有不少女性在网上咨询，自己患有子宫肌瘤，想要治疗它。但是却不知道如何选择一家好的医院，毕竟成都的医院繁多，女性朋友也无从选择。那么，成都治疗子宫肌瘤好的医院？

　　据网上数据显示，在成都治疗子宫肌瘤好的医院，女性朋友更多的青睐成都九龙医院。

　　为什么这么多人青睐成都九龙医院呢？下面我们一起去了解下。

　　17年妇科品牌医院 值得更多人信赖

　　成都九龙医院是拥有数十年的妇科医院，数十位位经验丰富的专业妇科医生亲自坐诊，在治疗子宫肌瘤上积累了丰富的经验，至今已为多数患者解决了子宫肌瘤烦恼，是患者信赖的专业妇科医院！

　　专业医疗技术 安全治疗

　　成都九龙医院为了更好的治疗女性疾病，先后不断从国外引进了众多专业的医疗设备，对于治疗子宫肌瘤专业引进德国宫、腹腔镜联合，其专业的治疗方式受到了患者的一致好评！

　　德国宫、腹腔镜联合术 子宫肌瘤的克星

　　成都九龙医院斥资引进的德国宫、腹腔镜联合术，与传统手术需要大切口相比，宫、腹腔镜联合手术仅需3厘米大小的切口，患者在睡梦中便完成了手术。

　　--------手术切口小，受的损伤也少，术后恢复就更快，一般2天左右就可出院。不仅能在微创、无痕的情况下迅速为两性解决各种疾病。

　　选择德国宫、腹腔镜联合术的优势：

　　一、多角度“视察”：通过腹镜从不同角度和方向检查，可以看到一些很深的位置，达到直观检查的效果。

　　二、恢复快：手术在密闭的盆、腹腔内进行，患者受到的干扰很小，术后很快恢复健康，并发症很少和后遗症。

　　三、住院时间短：手术由专业医师操作，短时间完成治疗，术后2-3天可出院，不影响正常生理功能。

　　四、腹部美容效果好：手术仅需0.3cm小孔，术后不留疤痕;特别适合女性美容需要。

　　五、盆腔粘连少：很少缝线或无须缝线。手术中充分冲洗盆腔，因此腔镜手术后患者盆腔粘连远远少于开腹手术。

　　医保定点医院 透明收费

　　成都九龙医院是成都医保定点医院，各项医疗收费严格按照卫生部门严格监督执行，院内还设有价格公示牌，各项费用明码公开，患者的每一分消费都有有据可查，是成都女性信赖的平价医院。

　　温馨私密 安全治疗

　　成都九龙医院采用“门诊一站式”医疗服务，“一对一”医患服务，隐私保密，诊疗到位，创立了网上预约在线挂号模式，开设24小时咨询热线。患者通过在线咨询、网上预约的模式，帮助患者答疑解惑。

　　给成都九龙一份信任，成都九龙还你一份健康！如果你对子宫肌瘤有任何疑问的地方，可在线咨询。成都九龙祝你生活愉快！td

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