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成都哪里做妇科检查便宜？随着社会的不断进步，带给人们的妇科疾病也是越来越多了。现在很多的单位或者是用人单位都为员工提供了健康体检的社会福利，这是企业对员工健康负责任的一种表现。但是对于那些没有参与社会工作的人来说，这份福利待遇他们是享受不到了，因此就需要自己花钱去体检。很多女性在这时候就会非常的在意检查费用的问题了，那么成都哪里做妇科检查便宜？

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妇科常规检查，分为妇科专科体检、乳房检查及相关辅助检查。

外阴部检查：可发现会阴部位有无溃疡、皮炎、赘生物及色素减退，观察有无阴道前后壁膨出、子宫脱垂或尿失禁等。

阴道检查：观察阴道壁黏膜色泽，有无溃疡、赘生物、囊肿、阴道隔及双阴道等先天畸形。阴道分泌物有无腥臭味，量多少，检查同时医生会取分泌物做常规化验。

宫颈检查：观察宫颈有无糜烂(根据糜烂面的面积大小)分度(轻、中、重)，宫颈肥大的程度，以及赘生物的大小、位置等。并做宫颈防癌涂片的常规检查。

子宫及附件检查：正常输卵管不能触及。检查医生一般对照妊娠子宫大小来描述子宫的异常增大。若扪及附件肿块，则以厘米为单位描述肿块的大小。

乳房检查：检查的佳时间：月经正常的妇女，月经来潮后第9～11天是乳腺检查的佳时间，此时雌激素对乳腺的影响小，乳腺处于相对静止状态，容易发现病变。

乳房检查应观察乳腺的发育情况，两侧乳房是否对称，大小是否相似，两侧乳头是否在同一水平上，乳头是否有回缩凹陷;乳头、乳晕有无糜烂，乳房皮肤色泽如何，有无水肿和橘皮样变，是否有红肿等炎性表现，乳腺区浅表静脉是否怒张等。了解乳房有无肿块及肿块的性质，区域淋巴结有无肿大。妇科专项检查或乳房检查若有异常，则需进一步做相关的辅助检查。

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