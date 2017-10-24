成都痛风医院_为什么“不痛”的痛风最该治

核心提示：误区：不痛的“痛风”不可怕．【成都风湿医院_多学科协作|科学规范化治疗痛风】很多人这样比喻痛风：“痛起来就和女人生孩子一样，来去就像风一样快”。有些男士常有侥幸心理“我尿酸高到五六百都好几年了，至今没有痛风，说明没问题！”其实并非如此。

误区：不痛的“痛风”不可怕.【成都风湿医院_多学科协作|科学规范化治疗痛风】很多人这样比喻痛风：“痛起来就和女人生孩子一样，来去就像风一样快”。有些男士常有侥幸心理“我尿酸高到五六百都好几年了，至今没有痛风，说明没问题！”其实并非如此。

很多人误以为“痛风只是手脚痛、变形”，“只要不疼痛，尿酸高不用治疗”，却不知道隐藏在痛风背后的高尿酸血症可导致肾脏、心脑血管严重受损，导致尿毒症等可致命的并发症，给家庭和社会带来沉重负担。不痛的“痛风”反而更容易麻痹人们，引发严重后果。

近期高尿酸血症和痛风发病情况的专业调查表明，上世纪八十年代我国男性高尿酸血症的患病率仅为1.4%，女性为1.3%左右，三十年间发病率急升数十倍。

痛风有明显性别偏好 男性居多

调查结果显示，患者以男性居多，占81.51%，女性占18.48%。“这与女性受雌激素保护有关。”尿酸越高，痛风发病的年龄越早，血尿酸小于420微摩尔/升时，痛风发作的平均年龄为55岁。血尿酸超过540微摩尔/升时，痛风患者的平均年龄为39岁。

常合并肥胖及“三高”等病

更糟糕的是，高尿酸血症患者往往同时患有其他疾病。例如合并肥胖的患者占27.15%～52.29%，已出现肾功能不全者占1.80%～6.61%;合并高血糖者占2.03%～4.22%，合并高胆固醇者占13.33%～13.50%，合并高甘油三酯者占32.91%～33.08%，合并高血压病达14.63%～21.78%。

呈年轻化趋势

这些年来，痛风的年轻化趋势明显。调查显示，20岁～40岁的痛风患者占了将近一半。张政主任介绍， 少运动、少喝的“懒癌”患者、偏好“海鲜+啤酒”的吃货、“三高”一族和社会应酬多的成功人士，是高尿酸血症的高发人群。

爱喝老火汤易尿酸高

不少患者不爱海鲜，依然中招，地区饮食习惯也是发病的重要诱因。广东人爱喝的老火汤尤其是肉汤，嘌呤含量高，易被吸收，也是推高痛风发病率的一大原因。

痛风偏爱各种调味料

痛风老病号除了要远离火锅、海鲜、酒、动物内脏、老火汤这几类高嘌呤食物，蚝油、鲍鱼汁、海鲜酱、香菇酱、浓缩鸡汁等食品调味料的嘌呤含量也很高，要远离！老病号往往就是这样复发的。

这是因为这些调味品常常是一些动物、海鲜等经过提炼、浓缩加工后的成品，其嘌呤含量非常高，食用这些调味品烹调的食物后，可以短时间内迅速升高体内的尿酸水平。快速的血尿酸升高则会导致痛风的发作。

不痛的时候治疗效果最 佳

不痛的时候最该治！成都风湿医院风湿免疫二科张政主任指出，在急性发作期，患者由于出现难以忍受的关节疼痛，往往会去医院就诊，而一旦关节疼痛好转之后，患者就自认为病已经“好”了，不需要再治疗。但痛风防治的关键在于间歇期的长期慢性维持期治疗，包括合理饮食、适当运动、关节保护、降尿酸药物等，将血尿酸控制在一定水平，避免痛风性关节炎再次发作。