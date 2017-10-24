39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都风湿医院 > 正文
综合
问医生

成都痛风医院_为什么“不痛”的痛风最该治

新闻文章排行榜
2017-10-24
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：误区：不痛的“痛风”不可怕．【成都风湿医院_多学科协作|科学规范化治疗痛风】很多人这样比喻痛风：“痛起来就和女人生孩子一样，来去就像风一样快”。有些男士常有侥幸心理“我尿酸高到五六百都好几年了，至今没有痛风，说明没问题！”其实并非如此。

　　误区：不痛的“痛风”不可怕.【成都风湿医院_多学科协作|科学规范化治疗痛风】很多人这样比喻痛风：“痛起来就和女人生孩子一样，来去就像风一样快”。有些男士常有侥幸心理“我尿酸高到五六百都好几年了，至今没有痛风，说明没问题！”其实并非如此。

　　很多人误以为“痛风只是手脚痛、变形”，“只要不疼痛，尿酸高不用治疗”，却不知道隐藏在痛风背后的高尿酸血症可导致肾脏、心脑血管严重受损，导致尿毒症等可致命的并发症，给家庭和社会带来沉重负担。不痛的“痛风”反而更容易麻痹人们，引发严重后果。

　　近期高尿酸血症和痛风发病情况的专业调查表明，上世纪八十年代我国男性高尿酸血症的患病率仅为1.4%，女性为1.3%左右，三十年间发病率急升数十倍。

　　痛风有明显性别偏好 男性居多

　　调查结果显示，患者以男性居多，占81.51%，女性占18.48%。“这与女性受雌激素保护有关。”尿酸越高，痛风发病的年龄越早，血尿酸小于420微摩尔/升时，痛风发作的平均年龄为55岁。血尿酸超过540微摩尔/升时，痛风患者的平均年龄为39岁。

　　常合并肥胖及“三高”等病

　　更糟糕的是，高尿酸血症患者往往同时患有其他疾病。例如合并肥胖的患者占27.15%～52.29%，已出现肾功能不全者占1.80%～6.61%;合并高血糖者占2.03%～4.22%，合并高胆固醇者占13.33%～13.50%，合并高甘油三酯者占32.91%～33.08%，合并高血压病达14.63%～21.78%。

　　呈年轻化趋势

　　这些年来，痛风的年轻化趋势明显。调查显示，20岁～40岁的痛风患者占了将近一半。张政主任介绍， 少运动、少喝的“懒癌”患者、偏好“海鲜+啤酒”的吃货、“三高”一族和社会应酬多的成功人士，是高尿酸血症的高发人群。

　　爱喝老火汤易尿酸高

　　不少患者不爱海鲜，依然中招，地区饮食习惯也是发病的重要诱因。广东人爱喝的老火汤尤其是肉汤，嘌呤含量高，易被吸收，也是推高痛风发病率的一大原因。

　　痛风偏爱各种调味料

　　痛风老病号除了要远离火锅、海鲜、酒、动物内脏、老火汤这几类高嘌呤食物，蚝油、鲍鱼汁、海鲜酱、香菇酱、浓缩鸡汁等食品调味料的嘌呤含量也很高，要远离！老病号往往就是这样复发的。

　　这是因为这些调味品常常是一些动物、海鲜等经过提炼、浓缩加工后的成品，其嘌呤含量非常高，食用这些调味品烹调的食物后，可以短时间内迅速升高体内的尿酸水平。快速的血尿酸升高则会导致痛风的发作。

　　不痛的时候治疗效果最 佳

　　不痛的时候最该治！成都风湿医院风湿免疫二科张政主任指出，在急性发作期，患者由于出现难以忍受的关节疼痛，往往会去医院就诊，而一旦关节疼痛好转之后，患者就自认为病已经“好”了，不需要再治疗。但痛风防治的关键在于间歇期的长期慢性维持期治疗，包括合理饮食、适当运动、关节保护、降尿酸药物等，将血尿酸控制在一定水平，避免痛风性关节炎再次发作。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈