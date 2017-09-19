京·台·沪·川医学巨匠齐聚成都联合会诊

核心提示：为积极响应落实国家新医改政策，切实解决川蜀地区百姓“看病难、看病贵”问题，四川省预防医学会主办、成都华西风湿病医学研究院、成都风湿医院承办的的“2017两岸风湿专家 联合会诊”活动，将于2017年9月23日－24日在四川成都全面启动。

为积极响应落实国家新医改政策，切实解决川蜀地区百姓“看病难、看病贵”问题，四川省预防医学会主办、成都华西风湿病医学研究院、成都风湿医院承办的的“2017两岸风湿专家 联合会诊”活动，将于2017年9月23日-24日在四川成都全面启动。

本次会诊，成都风湿医院医疗专家团队携手台湾风湿病医学会常务理事林孝义教授、首都医科大学附属北京友谊医院风湿内科主任医师陈乐天、上海交通大学医学院附属瑞金医院康复医学科副主任医师王朴、四川大学华西医院疼痛科副主任医师叶凌共同参与，以专家联合会诊形式更好地服务四川风湿患者，满足广大痛风、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、颈腰肩腿痛等风湿免疫性疾病患者不出省门就能面诊全国 的诉求。

两岸四地风湿 汇聚成都

不出门便能享多名 专家联合会诊

切身感受两岸最 先进风湿医学新理念交流碰撞

会诊名额有限，每日仅100名↓↓↓

为优化流程，提高患者就医满意度， 充足与专家面对面看诊的时间，此次活动，开通安全、高效、便捷多样化报名方式如下：

报名方式一：

回复微信公众号或登录医院官网在线预约

报名方式二：

电话报名患者可通过电话028-7预约报名登记

2017两岸风湿专家 联合会诊

给您带来哪些实质性的帮助？

1

多学科联合会诊

汇集两岸四地多学科专家，针对风湿免疫病病因复杂的特性，此次会诊涉及风湿医学、康复医学、疼痛医学、免疫学等多个学科领域的多名专家，使患者享受到更全面、更针对性的诊疗。

2

“多对一”专家会诊

为了让参与会诊的患者获得最优质的诊疗，专家会诊名额数量有限，以便每一位患者都能享受到多对一的专家会诊机会，为患者提供切实可行的科学诊疗方案。

3

解决川蜀地区百姓“看病难，看病贵”问题

缓解川内风湿患者奔波全国各地寻求知名专家挂号难的情况。提供相应的贫困风湿骨病患者援助政策支持，切实为风湿病患者解决实质性、根本性的问题。

4

新型自体蛋白技术投入临床

联合会诊活动同时进行四川风湿诊疗2017技术发布暨自体蛋白技术学术研讨会。自体蛋白技术的正式投入临床应用，对推动四川地区风湿免疫性疾病诊疗标准、规范发展，使得更多地风湿免疫性疾病患者得到正规的治疗意义重大。

5

持续性的疗效追踪

参与本次会诊的患者在获得专家提供的康复方案或接受临床治疗后，在后续治疗的时间内，会诊专家会通过远程会诊等方式实时跟踪治疗效果，评估病情康复程度。

预约

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夏末秋初·风湿骨病特需微信预约就诊平台

夏末秋初季节转换，气温明显降低，偶有升降剧烈变化，造成人体免疫力下降，血液向人体重要器官收缩，关节等部位就会得不到足够的血液进行保暖，很容易诱发或加剧风湿骨病。郑重提醒：为预防风湿骨病的发病或复发。病友们一方面要避免风寒湿邪侵袭，另一方面在病情许可情况下，应适度进行运动。

1、预约申请电话：028-7，咨询或预约专家;

2、医院地址：成都市青羊区二环路西二段121号(府南新区公交站旁)。