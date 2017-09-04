成都风湿类风湿病医院

核心提示： 得了风湿病不可怕怕的是您不知道您自己得了风湿病，怕的是您不知道该如何调理自己的身体怕的是您如何选择正确的治疗方法。

得了风湿病不可怕怕的是您不知道您自己得了风湿病，怕的是您不知道该如何调理自己的身体怕的是您如何选择正确的治疗方法。

风湿病患者的饮食认识误区：

成都风湿医院陈建春主任介绍得了风湿病一定要注意自己饮食上的问题。一旦被诊断为风湿病后有些患者听说这个病与机体内的变态反应有关，成都风湿病专科医院担心某些食物会引起身体过敏而导致发病或加速病情发展所以平时不敢吃鱼、虾等海产品，牛、羊肉、豆腐及豆制品等;有些患者因为是风湿病活动期所以凡是带有“蛋白”字样的食品如鸡蛋等都不敢再吃了。其实这样做是片面的、不科学的会导致偏食。饮食结构不合理会加速风湿病患者骨量丢失造成骨质疏松，严重者出现骨折等并发症反而不利于疾病的康复。

风湿病患者饮食注意要点：

那么风湿病患者到底不能吃哪些食品呢？平时应该如何安排好饮食呢？

首先对曾经明显诱发和加重自己病情的食物应该避免食用，专家说尤其是出现皮疹、皮肤过敏时要忌食海鲜、水产品、羊肉、辛辣等刺激性食物。

其次对于生冷食品要避免或尽量少吃如冰镇啤酒、冰棍等以免受寒凉之邪。

第三平时少吃油腻食品，尤其服中药汤剂治疗期间更不可吃油炸、过酸、过成食物等。

除此之外大部分食物都是可以吃的。成都最 好风湿病医院由于风湿病是一种慢性疾病患者长时间处于慢性消耗过程中，部分患者还伴有贫血，因此更要注意保证患者的营养摄入，注意补充含铁食物如血豆腐、菠菜、香菇、紫菜等。要注意，富含优质蛋白、维生素和易消化的食物才能保证营养全面、合理。钙质丰富的食物有利于风湿病骨质修复如每日可喝牛奶250～500毫升，吃1个鸡蛋、适量精瘦肉多吃新鲜绿色蔬菜多饮白开水。总之风湿病患者以进食高蛋白、高热量、易消化的食物为总原则适当多吃鱼、肉类、鸡蛋、牛奶等钙、磷丰富的食物多食新鲜蔬菜、水果、多喝水。

治疗风湿病的关键：

吃的问题解决了虽然有药食同源的说法，但是饮食不是药，即使是药风湿病也不仅仅通过药物来治的，所以就要选择正确的治疗方法。

俗话说冬病夏治事半功倍，对风湿治疗是再合适不过了。冬病夏治也要对症治疗才能彻 底康复这点非常关键，许多患者也是一疼就开始治疗了但是因为开始诊断的不正确，这样治疗就错了方向，无论怎么治也没用的。一定要摒弃“重治不重诊”的弊端根据患者不同时期、不同体位时的症状和体征变化来综合的、全面的诊断疾病，然后根据检测的结果进行科学的组合、多维的立体的综合的治疗最终实现有效——显效——康复的治疗目的。