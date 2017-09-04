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成都哪家医院治疗痛风

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2017-09-04
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核心提示：　有过痛风经历的人深知这种病的痛苦虽然痛风是无法治　愈的，但是专家介绍可以通过服用药物方式来缓解痛风给患者带来疼痛感。那么治痛风药物有哪些呢？成都风湿医院陈建春主任在这里讲解

　　有过痛风经历的人深知这种病的痛苦虽然痛风是无法治 愈的，但是专家介绍可以通过服用药物方式来缓解痛风给患者带来疼痛感。那么治痛风药物有哪些呢？成都风湿医院陈建春主任在这里讲解

　　1、秋水仙碱：痛风急性发作期首 选药物应尽早使用，疗效与抑制中性粒细胞有关。成都痛风专科医院作用机制是通过秋水仙碱与微管蛋白结合阻止微管蛋白构成微管从而阻止了中性粒细胞趋化运动。常见副作用：胃肠道反应、白细胞减少、**抑制、肝功能异常等。

　　服用秋水仙碱注意事项：

　　如发生呕吐腹泻等反应应减小用量严重者应立即停药、**造血功能不全、严重心脏病、肾功能不全及胃肠道疾患者慎用、用药期间应定期检查血象及肝、肾功能、女性患者在服药期间及停药后六个月内需要避孕。

　　2、非甾体抗炎药：用于急性发作期，患者对秋水仙碱治疗有禁忌、无效或不能耐受或用于发作数日的痛风患者。

　　3、糖皮质激素：短期内使用主要是经秋水仙碱、非甾体抗炎药治疗有禁忌、无效或不能耐受者。常用泼尼松10mg口服症状缓解后减量或停用。

　　4、抑制尿酸生成药：主要为别嘌呤醇，成都哪个医院看痛风好作用机制为与次黄嘌呤竞争黄嘌呤氧化酶、减少尿酸形成。开始剂量50mg，2-3次/日然后每日200-600mg分2-3次口服。

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