成都治疗骶髂关节炎医院

核心提示： 痛风在古代属于贵族病，但是，随着生活水平的提高，普通人患病的概率越来越高，可能在不知不觉之间痛风就找上你。那么，就需要我们了解什么痛风以及它的特点。成都风湿医院陈建春主任在这里讲解：

痛风在古代属于贵族病，但是，随着生活水平的提高，普通人患病的概率越来越高，可能在不知不觉之间痛风就找上你。那么，就需要我们了解什么痛风以及它的特点。成都风湿医院陈建春主任在这里讲解：

1、起病急骤

急性痛风性关节炎此为痛风最具有特征且多见的症状，起病急骤，在数小时之内受累关节即可出现明显的红肿、热痛，常于夜间发作。初期多为单关节病变，两侧交替发生，后期可为多关节病变，同时或先后出现。急性发作症状多持续一周余，然后逐渐缓解。发作期全身症状可有发热、乏力、心率加快、头痛等。

2、间歇发作

痛风一般呈间歇性发作，间歇期有长有短，也有可能不再发作。间歇期病情相对平稳，部分患者可有原受累关节活动后不适，休息后可缓解。仍可有高尿酸血症，受饮食及治疗情况影响，血尿酸水平不稳定。

3、形成尿酸结石

如果尿酸长期保持一个较高的水平，长期以往尿酸盐结晶可沉积于关节软骨、滑膜、韧带、皮下、肾脏，逐渐形成尿酸盐结石，重则影响沉积组织的生理功能。

4、形成痛风石

痛风还会形成痛风石，痛风石结节由尿酸盐结晶沉积于皮下形成，好发于耳轮、关节周边，结节大小不等，芝麻大小或者更大，边界不规则，质硬，表浅部位呈黄白色。与周边组织界限分明的结节，无触痛，但如合并细菌感染，可有周边组织红肿、压痛，多有破溃口。针刺取出结石成分或破溃分泌物镜检为尿酸盐结晶。

5、关节活动受限

痛风反复发作会引起的关节组织纤维化及痛风石在关节软骨、滑膜、韧带的沉积，使病变关节逐渐破坏变形，最终是关节活动受限。