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成都风湿性关节炎哪里治 晨僵就一定会患风湿吗

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2017-09-02
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核心提示：　晨僵为风湿患者的主要症状。风湿是一种现代社会中普遍存在的疾病，发病率呈逐年递增趋势。成都京研类风湿研究院表示，很多风湿疾病都属于慢性疾病，种类很多，大概分为10类，有100多种疾病。风湿的症状表现为疼痛、关节肿胀、发热、麻木、肢节屈伸不利、皮肤红斑等，晨僵是主要的临床症状之一。下面就和成都风湿医院陈建春主任具体的来了解一下其中的知识吧。

　　晨僵为风湿患者的主要症状。风湿是一种现代社会中普遍存在的疾病，发病率呈逐年递增趋势。成都京研类风湿研究院表示，很多风湿疾病都属于慢性疾病，种类很多，大概分为10类，有100多种疾病。风湿的症状表现为疼痛、关节肿胀、发热、麻木、肢节屈伸不利、皮肤红斑等，晨僵是主要的临床症状之一。下面就和成都风湿医院陈建春主任具体的来了解一下其中的知识吧。

　　晨僵是指患者醒来后自觉关节僵硬、屈伸不利的一种症状，其发生主要是由于睡眠或活动减少时，受累关节周围组织渗液或充血水肿，引起关节周围肌肉组织紧张，出现关节肿胀或僵硬不适。晨僵多见于与类风湿关节炎、骨关节炎等疾病，中医认为其多因寒湿、湿热、痰瘀等病邪痹阻经络关节，气血不畅所致。

　　1、类风湿关节炎

　　约95%以上的患者可出现较长时间的晨僵，多在夜间或日间静止不动后出现(至少1小时)，晨僵持续时间和关节炎症的程度成正比，患者病情缓解时，晨僵的持续时间缩短，程度减轻。

　　2、骨关节炎

　　骨关节炎的晨僵时间较短，一般不超过15分钟，同时还可出现黏着感。黏着感是指大关节静止一段时间后，关节活动时感到僵硬，如黏着一般，多见于老年人的负重关节，活动后症状可逐渐改善。

　　成都风湿医院陈建春主任温馨提示：广大朋友在日常生活中要随时注意预防风湿疾病的发生，发现自己出现晨僵这一症状后要引起重视，及时前往正规医院接受诊断。在医生的建议下，采取相关的治疗，尽早的摆脱风湿疾病的困扰， 自己和家人的健康。

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