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成都较好的痛风专科医院 痛风不坚持治疗后果很严重

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2017-09-02
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核心提示：　痛风疼起来，令人想撞墙。所以在发作时，病人都会赶紧去医院治疗，但是治疗后疼痛消失了，一般人都不怎么管它了。专家认为，这是一个非常大的误区。对于痛风的治疗不能仅仅在急性发作时控制疼痛，还应该看医生做系统的治疗。

　　痛风疼起来，令人想撞墙。所以在发作时，病人都会赶紧去医院治疗，但是治疗后疼痛消失了，一般人都不怎么管它了。专家认为，这是一个非常大的误区。对于痛风的治疗不能仅仅在急性发作时控制疼痛，还应该看医生做系统的治疗。

　　不痛不治，7年出现肾功能恶化

　　12年前，李先生 次痛风发作，脚指头又红又肿，疼痛难忍。上当地医院看急诊，医生立即用激素、吲哚美辛、布洛芬等药物止痛，结果药到 病除，疼痛很快就缓解了。李先生发现自己的痛风这么轻易就被“治好”了，十分高兴，所以每次痛风发作时，就上医院看急诊。

　　结果7年后，李先生开始出现腰痛、髋关节疼痛，先后出现肾结石、股骨头坏死而不得不手术治疗。等他最近再入院时，医生发现其脚趾有多处痛风结节伴溃烂，关节疼痛明显。还发现肾脏结石合并感染，肾功能已经恶化，血肌酐升高到421umol/L，继续恶化下去的话只能进行透析治疗来保命了。

　　李先生万万没有想到小小痛风会发展到这样严重的后果。

　　四大要求能做到，痛风或被

　　发作时用药，不痛就不用，这样解决不了痛风问题。专家强调，痛风的治疗绝不仅仅是发作时止痛，更重要的是应该看专科医生做系统的治疗。临床上发现，大部分人的痛风发作后仍会持续下去，进而影响关节和损害肾功能。

　　痛风是由于尿酸高引起的，出现关节上的疼痛时，去医院检查即使尿酸不高，也不能排除痛风。因为急性发作期大概有1/3的病人的尿酸值是在正常范围甚至是偏低的。所以，建议病人应该平时查一查尿酸的水平，这样医生才能选择适当的用药方案。

　　对于痛风的病人，成都风湿医院陈建春主任提出四点要求：首先降尿酸，但尿酸一波动很可能又会引起新一次发作。所以，不能仅降尿酸，同时要加入预防痛风发作的药。一个疗程至少半年，病人要坚持完成治疗，每天吃药。其次要减轻体重，让身体不要生产太多尿酸。再次是管好嘴巴，啤酒、动物内脏、海鲜汤等嘌呤含量较高的食物都要严格控制。最后是每天喝足够的水， 尿酸在尿液中排出。如果病人能做到这四点要求，就有可能 痛风，再不发作。

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