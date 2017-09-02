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成都治痛风关节炎的医院 小心吃出痛风

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2017-09-02
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核心提示：痛风是一个古老的疾病，早在2500年前西医之父希波克拉底就已发现痛风与奢侈生活、饮食喝酒不节制有关。目前，人们生活方式（如饮酒增加、运动减少）和饮食结构（如高热量、高嘌呤饮食）明显变化，导致高尿酸血症和痛风发病率出现迅猛增高的趋势。随着冬天的到来，天气变冷，成都风湿医院陈建春主任提醒市民要管住嘴，因为高尿酸血症及痛风与饮食相关。

　　痛风是一个古老的疾病，早在2500年前西医之父希波克拉底就已发现痛风与奢侈生活、饮食喝酒不节制有关。目前，人们生活方式(如饮酒增加、运动减少)和饮食结构(如高热量、高嘌呤饮食)明显变化，导致高尿酸血症和痛风发病率出现迅猛增高的趋势。随着冬天的到来，天气变冷，成都风湿医院陈建春主任提醒市民要管住嘴，因为高尿酸血症及痛风与饮食相关。

　　痛风发作因为血中尿酸高

　　据成都风湿医院陈建春主任介绍，高尿酸血症是痛风发作的根本原因。高尿酸血症即血尿酸浓度大于7 mg/dL(约420 umol/L)，此时已超过尿酸在血清中溶解的极限。此时，尿酸可从血中析出形成尿酸盐晶体，沉积在关节并诱发炎症反应，从而诱发急性痛风性关节炎发作。

　　尿酸盐晶体还可沉积在软组织(多见于关节周围)，形成“痛风石”;沉积在肾脏，导致尿酸性肾病、肾结石等。因此，关注痛风从何而来， 的就是要弄清楚为什么会发生高尿酸血症。

　　远离海鲜和老火汤

　　有些高尿酸血症的确是吃出来的。富含嘌呤的食物，如海鲜、红肉、动物内脏、长时间烹煮的肉汤(如广东人喜欢的老火汤/炖汤、潮汕人喜欢的卤水、火锅汤底)等，进食后可导致体内嘌呤负荷增加，嘌呤在体内最终代谢为尿酸，从而引起血尿酸升高，经常食用可增加高尿酸血症的发生风险。 值得注意的是，摄取富含嘌呤的蔬菜如香菇、菠菜、韭菜、大叶青菜、青椒等，并不增加血尿酸水平。

　　风湿免疫科莫颖倩医生也指出，饮酒是引起高尿酸血症的另一个重要饮食因素。乙醇(即酒精)在体内代谢需要产生大量的嘌呤，代谢产生的尿酸亦随之增多;大量饮酒还显著影响尿酸从肾排泄。因此，长期饮酒(如男性>2杯/日，女性>1杯/日，1杯是指含酒精18ml)可引起高尿酸血症和痛风。一些酒精饮料(尤其是啤酒)不但含酒精，但是却富含嘌呤，因而不能多喝。

　　果汁饮料和药物也要注意

　　陈建春主任指出，果汁饮料引起高尿酸血症和痛风也是不容忽视的饮食因素。果汁饮料可在体内代谢为尿酸，同时抑制尿酸降解，从而引起血尿酸升高。流行病学研究表明摄入富含果糖甜软饮料或果汁确实增加高尿酸血症和痛风的发生率。因此， 直接食用新鲜水果，而不是选择鲜果榨汁，尤其是商品化的富含果糖的果汁。

　　陈建春主任表明，某些系统性疾病如肾功能不全、白血病、银屑病、肿瘤溶解综合征、肥胖等可引起高尿酸血症。治疗高血压及心衰的利尿剂，治疗结核的吡嗪酰胺、乙胺丁醇，治疗肾移植、肾炎及风湿病的环孢素等均可引起高尿酸血症，需要专科医生权衡使用。

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